擋掮客財路？黃珊珊酸公布身分 陳時中：我現在在選舉

民進黨台北市長候選人陳時中20日到湖光市場掃街拜票。（記者胡瑞玲／攝影）

年底選舉倒數，衛福部長薛瑞元日前幫民進黨台北市長候選人陳時中 站台時表示，疫情 期間有不少「疫苗 掮客」，稱「被陳時中擋下來後，仇恨值又上升」，遭無黨籍台北市長候選人黃珊珊酸要不要公布掮客身分。陳時中今表示，防疫以前都努力、盡力過了，現在他在選舉。

薛瑞元日前替陳時中站台時表示，疫情嚴峻期間有不少掮客說有疫苗，卻又說不清楚貨源，要求拿出文件時人就不見了，薛稱，因為這是幾十億台幣的財路，陳時中擋下來後，也讓陳的仇恨值增加，但這番言論遭黃珊珊酸，要不要把掮客名字公布出來。

陳時中今到湖光市場掃街拜票，接受聯訪時表示，要不要公布出來要問衛福部長，「我現在在做選舉」，而防疫他以前已經努力、盡力過了。

另陳時中昨出席海內外學術界後援會誓師大會前表示，他處理疫苗採購時，出現一些不合程序的申請，也許有人因此被拒絕而感到不滿，但他是依法行事。此番言論是否與薛瑞元唱雙簧？陳時中今否認，沒有唱雙簧，都是同一支隊伍出來的。

陳時中說，很多行政事務都是討論過的。以前購買疫苗的程序就是要有原廠的授權，「你要先有東西，要買得到東西、有可能買得到東西，才有可能開始討論，如果什麼東西都沒有，那怎麼來開起這個買賣的頭？」對於是否公布掮客身分，陳時中僅說，剛才已經回答過了，人的事情，他現在不討論這個事情。

針對高雄豪宅沒有裝潢的毛胚屋被認為是拿來炒房用的，陳時中表示，沒有人拿放了10幾年的來炒房，「那你來炒看看」，重申放了十幾年都沒有炒，並強調炒房就是短時間買賣套利用的，要大家把那個定義弄清楚。

對手蔣萬安批綠黑一家親，要求說清楚與黃承國關係，陳時中今表示，已經問過好幾次，強調黃承國沒有在他的競選團隊擔任職務，「過去擔任主委時是支持台北市長柯文哲，也曾支持過黃珊珊，也沒有後續的問題」。

另陳時中向來主打抗中保台，但台積電創辦人張忠謀在APEC經濟領袖會議上遇到中國國家主席習近平交談互動良好，不僅稱呼習主席，還恭賀20大成功。陳時中今表示，恭喜等都是國際上的客套話跟禮儀，蔡英文總統跟他都講過，與中國的關係是理性不挑釁，平時沒有什麼威脅時就站在理性的角度互相往來。