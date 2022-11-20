綠拚台中逆轉 盼向老天爺「借東風」

蔡英文總統（中）與副總統賴清德（左二）、行政院長蘇貞昌（右二）同台，民進黨19日在台中舉辦中彰投苗聯合造勢晚會。(記者黃仲裕／攝影)

蔡英文 總統19日晚率大軍壓境中台灣，選在台中市長盧秀燕的北屯大本營，舉辦中彰投苗大會師造勢晚會，滿場旗海飛揚，力拚翻轉中台灣。蔡總統已11度到台中合體民進黨 市長候選人蔡其昌，綠營支持者回溫，但想拚逆轉勝，恐得向老天爺「借東風」。

盧秀燕4年前拿5成6選票，以20萬票差距中斷民進黨前市長林佳龍連任路，但不過兩年前，近5成7台中人把選票灌給蔡英文總統，證明台中人的搖擺性格，最後一周，藍綠都不容輕忽。府院黨大軍超級黃金周六開拔台中，希望綠營支持者票票入匭。

蔡其昌提出十大政見，並體檢盧市府施政，贏得不少海線選民支持。

不過，交通部審查中捷藍線綜規報告，等了20個月，本月初才實質審查；民進黨以高雄捷運黃線已動工為例，來凸顯中市府行政效率差，反讓人感受到中央執政「綠能 藍不能」。針對山海環線攻防，也有人認同盧「中央全額負擔」的主張，綠營攻勢沒擊中要害。

台中空汙向來是執政者的軟肋，盧秀燕四年前喊出「空氣換新」，推翻龍市府，近四年空汙治理雖有成效，但市民仍不滿意，照理說是挑戰者的機會點，但蔡其昌在空汙、中火議題無法拿下超前分，導致選情停滯。

地方人士不諱言，有時市長大位要有「天意」，若投票前老天吹起東風，空汙來襲，台中人選票會擺向何處，只有開票才知道。