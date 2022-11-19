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馬英九8小時170公里台東輔選 地方讚「勇腳馬」

記者卜敏正／台東19日電
馬英九18日到台東輔選，受到地方熱情歡迎。(記者卜敏正／攝影)
馬英九18日到台東輔選，受到地方熱情歡迎。(記者卜敏正／攝影)

前總統馬英九昨天下午三度到台東，為台東縣長饒慶鈴等黨內候選人助選，馬以超強耐力從台東市到長濱，沿海岸公路連跑7個場助講輔選，半日來回全程近170公里，地方直言「真的是勇腳馬，太厲害了！」

年已7旬的馬英九昨中午一下飛機，由縣長饒慶鈴陪同，先到台東市為市長候選人陳銘風拉抬聲勢，再拉車80多公里北上，前往台東最北端長濱鄉演說，後沿著海岸公路往南到成功鎮、東河鄉、卑南鄉、台東市南清宮等共7場活動，為饒及黨提名候選人造勢，晚間8時許才搭機回台北。

馬英九所到之處，受到地方民眾熱情歡迎，不僅爭相和他握手、擊掌、要求合影，活動時和馬英九相互呼應、歡呼合唱，還有人贈送釋迦、馬英九畫像，連饒慶齡都直言「馬總統在台東太受歡迎了！」

馬英九每一場也都賣力演出，除了批評蔡政府防疫不力，也細數饒慶鈴政績，回憶四年前搭熱氣球經驗，他還唱起「山川壯麗、物產豐榮……」 帶領全場一起唱國旗歌、搖旗同歡，凝聚支持者的熱情與共識。

馬英九在各地演說，都融入他對地方的認識和特色，到了最後二站，雖然已經露出疲態，仍然保持笑容和支持者合影，在南清宮最後一站結束前，還不忘用馬教授身分，向大家介紹媽祖和保生大帝歷史。

地方工作人員直言，馬英九昨以8小時，拚160多公里行程，真的是太辛苦了，這樣的輔選行程不要說70歲，達30、40歲壯年工作人員跟著跑都很累，更何況每一場他要上台演講和地方互動，真的是「勇腳馬」。

馬英九18日到台東輔選，受到地方熱情歡迎贈送釋迦。(記者卜敏正／攝影)
馬英九18日到台東輔選，受到地方熱情歡迎贈送釋迦。(記者卜敏正／攝影)

馬英九 釋迦 提名

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