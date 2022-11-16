倒數10天 綠守7執政縣市 藍拚北北基桃全壘打

選戰倒數10天，藍綠候選人衝刺。(記者林俊良／攝影)

選戰進入倒數10天，民調今天起封關。民進黨 高層表示，將固守執政7縣市，桃園市是重中之重，並在苗栗縣、南投縣、澎湖縣等選區力拚翻轉機會。國民黨 內評估，目前北北基桃選情相對穩定，但北台灣勝負將牽動選舉結果，不能掉以輕心，最後階段輔選重心將放在北台灣，力拚北北基桃全壘打。

綠營高層表示，先前整體選情不熱烈的情況，從上周的台北凱道造勢之後，已經明顯感受到回溫，且熱很快，「起風了」；在北台灣大造勢後，本周末重點將拉回中台灣，以台中市為軸心，力拚中台灣逆轉勝。

國民黨接續上周六在新北6都造勢的氣勢，本周六將在關鍵選區桃園辦理北北基桃大造勢。張善政競選總部發言人凌濤表示，選前黃金周選在桃園造勢，訴求北北基桃聯合治理，為市民打造更緊密結合的生活圈，穩健理性的政策展現，將可望吸引更多中間選民支持，進而帶動中南部選情的發展。

民進黨人士表示，選情「起風」主要觀察重點是在組織的活絡，估計整體投票率會較4年前下降，在此情況下，基本盤將更會被凸顯出來；近來無論是台北市長候選人陳時中 頻繁舉辦廟口開講、各地競總的造勢場合，有逐漸喚回群眾的熱情。

一位民進黨英系輔選幹部更直言，12日的雙北大造勢，當全場由蔡英文總統壓軸齊喊「1126，為台灣挺身而出」時，已經可以感受到民進黨造勢場久違的渲染力，「基本盤、組織票仍相當有凝聚力，是很明確的訊息」。

民進黨人士分析，蔡總統12日正式端出「抗中保台」，選戰自此有了主軸，這對全台選戰將會起到「定錨」效果，本周全力拚中台灣，也會延續此一主軸；而鞏固基本盤之餘，也盼為幾個藍綠激戰選區，例如苗栗等地帶來關鍵的1、2個百分點選票。

該人士表示，過去幾周主打區域治理，陸續有「護國群山顧台灣，桃竹竹苗拚未來」、「北北基桃首都通交通月票」等共同政見，拉抬區域候選人選情，本周在中台灣將繼續推出共同政見，凸顯中央地方合作重要性，爭取中央執政的高支持度，能轉換到地方候選人身上。

針對近日民進黨再次打出「抗中保台牌」，凌濤表示，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬以「中國台灣籍」與中國大陸3大國企電信業者做生意，被外界貼上「中國鵬」標籤，已經裂解民進黨的抗中牌；而近期的拜習會「競爭不轉向衝突」，以對話了解彼此立場的基調，也讓民進黨拉起抗中牌的期望落空，「王牌失靈」將使得民進黨慘澹的選情缺乏最後的動能。