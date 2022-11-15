我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州州長紐森妻子 17年前遭淫魔溫斯坦性侵 淚流滿面作證

紐約法拉盛「老字號」華人小商家 光天化日遭搶

又爆詐助理費 高虹安引前立委判例自清

台灣新聞組／台北15日電
周刊14日報導民眾黨新竹巿長候選人高虹安涉詐助理費。(記者黃義書／攝影)
周刊14日報導民眾黨新竹巿長候選人高虹安涉詐助理費。(記者黃義書／攝影)

鏡週刊昨天再爆民眾黨新竹市長候選人高虹安涉嫌要求助理上繳加班費，甚至助理本薪低薪高報詐領後，同樣也要上繳辦公室的公積金再挪作他用。但高虹安舉前立委吳成典助理費爭議判決無罪案為例，強調絕無強迫任何人繳款到公積金，且公積金制度也非從她開始，是沿用立院辦公室約定成俗的習慣。

針對鏡週刊報導民眾黨新竹巿長候選人高虹安涉詐領助理費，國民黨對手林耕仁昨回應「禍起蕭牆、捫心自問」；民進黨沈慧虹則開記者會再揭高虹安「4個謊言」，指高已誠信破產，籲解釋清楚，並誠實面對司法調查。

高虹安舉行記者會表示，鏡週刊未向她查證就草率出刊；該報導雖宣稱有吹哨者提供資料，但電子檔容易被竄改，標題或數字都可以改掉，吹哨者在這個選戰敏感時間點曝光此事，其心可議，檢調已併案調查，不希望任何人指揮檢調辦案。

高虹安表示，綠營側翼不斷抹黑造謠，未審先判，直接說她貪汙，有罪與否應由司法單位認定，而不是在選舉倒數期間，司法尚未調查完畢，就蓋棺論定，企圖影響選情，她要向被牽連的辦公室同仁和朋友致歉。

「這樣的公積金制度不是我辦公室發明的，是延續之前辦公室委員制度，」但高虹安未透露是延續哪些立委辦公室舊習。她表示，「助理待遇加上獎金會有一個制度，約定成俗回到公積金」，是在立院行之有年的習慣。

高虹安舉吳成典助理費案判決，指法院認定，只要有實質工作事實，就不是人頭助理，且助理工作職掌和薪資是由立委決定。她出示辦公室LINE群組對話提及「你們有幫我買東西墊錢的話，記得向行政主任登記」、「可以誰幫忙轉帳嗎？我再給行政主任錢」，強調請助理代墊的錢，事後都會還給他們。

高虹安說，洗杯子等罰款是因為某些助理習慣影響到其他同仁，她沒有壓榨助理，也沒有脅迫任何人繳交公積金；外界提到的助理酬金及加班費，根據立法院公費助理預決算報告可見，全院委員在2019到2022年的公費助理預算執行率皆為97%，此預算項目包含了助理待遇獎金、加班費，顯見全立法院委員辦公室在助理酬金加班費的報支「幾近上限為常態」。

高虹安說，她的公費助理都有實際執行職務，無低薪高報；辦公室公積金所有資金流向，最終去處皆為委員問政業務或辦公室同仁營運的業務費，並非如是她私人開銷，絕無中飽私囊。高稍後再回應表示，「在指控時要舉證對方有罪，而不是每一個人要去自證自己無罪」。

台北巿長柯文哲則說，高虹安的競選過程會變成台灣教科書案例，沒有人打成這樣，「打到過頭會引起人民反感」，「不能去馬路上撿一張紙，說柯文哲貪汙，我需要為自己的清白辯護？」

對於鴻海創辦人郭台銘強調「新竹市需要一位由科技出身，能夠跳出傳統政治框架的人」，沈慧虹表示，郭台銘身為世界產業界知名的大老闆，應該不會希望新竹市民選出一個苛刻員工的「慣老闆」，相信新竹市民有理智的判斷，會去判斷誰才適合去擔任城市的大家長。

林耕仁說，高虹安曾獲公督盟評選「優秀立委」，如今被質疑是交假資料，媒體想詢問也不准提問，根本是欲蓋彌彰；高對辦公室罰責、全時段助理正職在永齡等問題，都推說不清楚，希望不要再用這樣的態度，應對社會大眾講清楚。

沈慧虹表示，從媒體報導中可看到許多明確事證，吹哨者公布內帳資料，高涉嫌貪汙和詐領助理費，過去的謊言一一戳破，但市民看到的只有傲慢、轉移焦點及推卸責任。

周刊14日報導民眾黨新竹巿長候選人高虹安涉詐助理費，對手林耕仁要高捫心自問。(圖...
周刊14日報導民眾黨新竹巿長候選人高虹安涉詐助理費，對手林耕仁要高捫心自問。(圖：林耕仁提供)
周刊14日報導民眾黨新竹巿長候選人高虹安涉詐助理費，對手沈慧虹指高誠信破產。(記...
周刊14日報導民眾黨新竹巿長候選人高虹安涉詐助理費，對手沈慧虹指高誠信破產。(記者蘇健忠／攝影)

預算 郭台銘 柯文哲

上一則

挨批寄生建商 鄭文燦斥太荒謬

下一則

北市民調：藍8成4挺蔣 15%考慮棄保 恐翻轉蔣黃選情

延伸閱讀

挺高虹安？郭台銘：新竹需要能跳出政治框架的人

挺高虹安？郭台銘：新竹需要能跳出政治框架的人
高虹安遭爆料助理費低薪高報 林耕仁：應說清楚

高虹安遭爆料助理費低薪高報 林耕仁：應說清楚
竹市長選情聯合報民調 高虹安30％ 沈慧虹28％ 林耕仁19％

竹市長選情聯合報民調 高虹安30％ 沈慧虹28％ 林耕仁19％
林耕仁韓國瑜楊文科同台 高喊藍營團結

林耕仁韓國瑜楊文科同台 高喊藍營團結

熱門新聞

台灣民意基金會最新民調，台北市長候選人反感度排行榜陳時中居冠。(本報資料照片)

親綠民調：陳時中反感度居冠 年輕人支持崩盤

2022-11-11 02:30
鄭雅勻常在社群分享貴婦生活。圖／摘自臉書

老公涉及洗錢擄人案遭起底 美妝網紅貴婦人設翻車了

2022-11-14 12:45
拜登總統在拜習會結束後舉行記者會。(美聯社)

拜登：我不認為中國有意立即侵略台灣

2022-11-14 10:34
台北市議員徐巧芯接受電視節目「關鍵時刻」主持人劉寶傑訪問，談陳時中的牽手風波。(圖摘自直播)

新聞評論／鹹豬手疑雲 背後權權相護更讓人心驚

2022-11-09 02:29
距離舞台不到百公尺的輪胎行前出現手槍。圖／翻攝自臉書「爆料公社公開版」

台總統蔡英文赴桃園替候選人站台 造勢現場驚見槍支

2022-11-10 10:08
網紅謝侑芯在羅浮宮拍照打卡，上半身僅穿著黑色薄紗胸罩，遭到當地警方關切。（取材自Instagram）

台灣爆乳網美羅浮宮打卡 只穿薄紗胸罩遭警驅離

2022-11-05 21:44

超人氣

更多 >
拜習會落幕 美重申一中政策反對中方脅迫台灣 布林肯將訪中

拜習會落幕 美重申一中政策反對中方脅迫台灣 布林肯將訪中
好市多購物可省錢 但這9大失誤反而讓你花更多

好市多購物可省錢 但這9大失誤反而讓你花更多
拜習會傳動粗插曲 中國代表團成員猛推美國女記者

拜習會傳動粗插曲 中國代表團成員猛推美國女記者
川普海湖莊園嫁女兒 新娘穿古希臘女神風禮服向夫致意

川普海湖莊園嫁女兒 新娘穿古希臘女神風禮服向夫致意
停售經典產品有苦衷 Trader Joe's、好市多：不得已

停售經典產品有苦衷 Trader Joe's、好市多：不得已