又爆詐助理費 高虹安引前立委判例自清

周刊14日報導民眾黨新竹巿長候選人高虹安涉詐助理費。(記者黃義書／攝影)

鏡週刊昨天再爆民眾黨新竹市長候選人高虹安涉嫌要求助理上繳加班費，甚至助理本薪低薪高報詐領後，同樣也要上繳辦公室的公積金再挪作他用。但高虹安舉前立委吳成典助理費爭議判決無罪案為例，強調絕無強迫任何人繳款到公積金，且公積金制度也非從她開始，是沿用立院辦公室約定成俗的習慣。

針對鏡週刊報導民眾黨新竹巿長候選人高虹安涉詐領助理費，國民黨對手林耕仁昨回應「禍起蕭牆、捫心自問」；民進黨沈慧虹則開記者會再揭高虹安「4個謊言」，指高已誠信破產，籲解釋清楚，並誠實面對司法調查。

高虹安舉行記者會表示，鏡週刊未向她查證就草率出刊；該報導雖宣稱有吹哨者提供資料，但電子檔容易被竄改，標題或數字都可以改掉，吹哨者在這個選戰敏感時間點曝光此事，其心可議，檢調已併案調查，不希望任何人指揮檢調辦案。

高虹安表示，綠營側翼不斷抹黑造謠，未審先判，直接說她貪汙，有罪與否應由司法單位認定，而不是在選舉倒數期間，司法尚未調查完畢，就蓋棺論定，企圖影響選情，她要向被牽連的辦公室同仁和朋友致歉。

「這樣的公積金制度不是我辦公室發明的，是延續之前辦公室委員制度，」但高虹安未透露是延續哪些立委辦公室舊習。她表示，「助理待遇加上獎金會有一個制度，約定成俗回到公積金」，是在立院行之有年的習慣。

高虹安舉吳成典助理費案判決，指法院認定，只要有實質工作事實，就不是人頭助理，且助理工作職掌和薪資是由立委決定。她出示辦公室LINE群組對話提及「你們有幫我買東西墊錢的話，記得向行政主任登記」、「可以誰幫忙轉帳嗎？我再給行政主任錢」，強調請助理代墊的錢，事後都會還給他們。

高虹安說，洗杯子等罰款是因為某些助理習慣影響到其他同仁，她沒有壓榨助理，也沒有脅迫任何人繳交公積金；外界提到的助理酬金及加班費，根據立法院公費助理預決算報告可見，全院委員在2019到2022年的公費助理預算 執行率皆為97%，此預算項目包含了助理待遇獎金、加班費，顯見全立法院委員辦公室在助理酬金加班費的報支「幾近上限為常態」。

高虹安說，她的公費助理都有實際執行職務，無低薪高報；辦公室公積金所有資金流向，最終去處皆為委員問政業務或辦公室同仁營運的業務費，並非如是她私人開銷，絕無中飽私囊。高稍後再回應表示，「在指控時要舉證對方有罪，而不是每一個人要去自證自己無罪」。

台北巿長柯文哲 則說，高虹安的競選過程會變成台灣教科書案例，沒有人打成這樣，「打到過頭會引起人民反感」，「不能去馬路上撿一張紙，說柯文哲貪汙，我需要為自己的清白辯護？」

對於鴻海創辦人郭台銘 強調「新竹市需要一位由科技出身，能夠跳出傳統政治框架的人」，沈慧虹表示，郭台銘身為世界產業界知名的大老闆，應該不會希望新竹市民選出一個苛刻員工的「慣老闆」，相信新竹市民有理智的判斷，會去判斷誰才適合去擔任城市的大家長。

林耕仁說，高虹安曾獲公督盟評選「優秀立委」，如今被質疑是交假資料，媒體想詢問也不准提問，根本是欲蓋彌彰；高對辦公室罰責、全時段助理正職在永齡等問題，都推說不清楚，希望不要再用這樣的態度，應對社會大眾講清楚。

沈慧虹表示，從媒體報導中可看到許多明確事證，吹哨者公布內帳資料，高涉嫌貪汙和詐領助理費，過去的謊言一一戳破，但市民看到的只有傲慢、轉移焦點及推卸責任。