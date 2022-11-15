台北市長封關民調 蔣萬安36% 黃珊珊27% 陳時中20%

台北市長最新選情 資料來源／聯合報系民意調查中心

九合一選舉倒數，民調 即將封關。本報系聯合報台北市最新市話、手機 雙底冊抽樣電訪調查發現，蔣萬安和黃珊珊分獲三成六及二成七選民支持，二成力挺陳時中 。此外，近半數北市選民最不希望看到陳時中當選市長，比率遠高於蔣萬安和黃珊珊。

對於封關民調結果，民進黨陳時中競辦直呼「瞠目結舌」，跟實際掌握狀況落差大，但會更加努力爭取選民認同；無黨籍黃珊珊競辦認為民調顯示「藍綠對決」態勢已不存在，選舉將走向「平民」與「權貴」的對決；國民黨蔣萬安競辦表示，民調只是參考，會持續既有選舉步調深入基層，爭取成為市民心中最好的選擇。

台北市參選爆炸，12人爭取台北市長寶座。調查結果顯示，蔣萬安目前獲三成六選民支持，暫居領先，黃珊珊以二成七支持率緊追在後，二成選民力挺陳時中，排名第三；其他九位候選人選票浮現不多，支持度合計為百分之一；一成七選民仍在觀望。

交叉分析發現，蔣萬安在市話調查中擁有絕對優勢，以三成九支持率超前黃珊珊及陳時中約18個百分點；唯手機族則以屬意黃珊珊的比率較高，以四成一支持率超前蔣萬安14個百分點。以上顯示，市話調查與手機調查結果不同，純市話抽樣會低估黃珊珊的支持率。

從年齡差異來看，蔣萬安在40到59歲及60歲以上選民都較占優勢，支持度超過四成，黃珊珊及陳時中支持率則不到三成；不過，黃珊珊在40歲以下選民較獲青睞，以四成四支持度超前蔣萬安及陳時中20個百分點以上。

從勝選聲勢來看，四成六選民看好蔣萬安勝選，聲勢高於陳時中的一成六及黃珊珊的一成一，二成七選民無法判斷。

蔣萬安支持率和聲勢雖都居領先，卻非毫無隱憂。調查發現，儘管北市選民最不希望看到的當選人以陳時中比率最高，占四成八；但也有一成七最不想看到蔣萬安當選，討厭度遠高於黃珊珊的3%。