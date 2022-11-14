新聞評論／確診投票禁令 暴露蔡政府的蠻橫自私

中選會禁止確診者外出投票 ，但如何執行，各縣市一度傳出不同做法。彰化和桃園打算提供確診名單給投開票 所，防止投票；台中等其他縣市則不提供確診名單，但若經檢舉查證屬實就不給投票。朝野立委都要求中選會提出統一做法，中選會卻推給指揮中心，擾攘多日，終於由指揮中心定調，不提供確診名單，現場也不受理檢舉。這或可減少一國多制亂象，但並未解決沒收確診者投票權的違憲問題，也無法防止可能的選舉爭議。

中選會之蠻橫、自私與無能，完全反映在確診投票禁令上。中選會主委李進勇3月就在立法院說，中選會正在研究分流投票等辦法讓確診或隔離民眾可以投票，結果卻是努力翻出大法官釋字六九○號解釋，移花接木宣告確診者「褫奪公權」。各界早就提出各種具體建議，美日韓也有現成範例可供參考，連東南亞國家都有不在籍投票辦法，中選會一概以既有選罷規定拒絕。如果不是鄙視人民憲法權利，完全執政的民進黨 ，以八個月時間，什麼法案通不過？

中選會蠻橫剝奪人民投票權已經違憲，還不提供統一作法，放任各縣市以違法手段嚴防確診者投票，既自私、無能又不負責任。中選會只有禁令，沒有指引，縣市只能自行其是，甚至渾然不覺必然衍生的選務混亂與違法爭議。

例如，桃園和彰化原打算提供確診名單給投開票所註記，發現確診者就不給選票，但這不僅觸犯妨礙選舉，把確診者資料提供註記，也違反個資與隱私保護。去年警方將實聯制簡訊用於犯罪偵查，引發爭議，後來指揮中心要求警方主動排除。如果實聯制資料不能用來追蹤嫌犯，憑什麼更敏感的確診者資料可以提供註記禁止投票？現在決定不提供確診名冊，衛福部長薛瑞元仍揚言事後鉤稽跑不掉，但中選會可以提供投票名冊，讓指揮中心窺伺人民領票行為嗎？

至於台中等縣市雖不提供確診者名單，但如遭檢舉或自稱確診，並經衛生局人員確認，就不給投票，這同樣觸犯妨礙選舉。指揮中心可以對確診者依法實施隔離，但如果確診者出門，進了投票所，政府最多只能就其違反隔離規定處罰，不能拒給選票，他投的票也必須計算。中華民國沒有任何法律規定或授權中選會與地方選委會，可以沒收確診者的選票，中選會豈能以一紙行政命令褫奪公民權利？更何況現場可能引發騷亂的風險與代價，中選會如何承擔？

這些問題其實早可預想得到，中選會卻坐視選務亂象預約上演。各縣市瞎忙折騰一陣後，才由指揮中心統一做法。現在要防止確診投票，除賴自律，就靠檢舉了。但鼓勵檢舉，除增加隱匿黑數，製造親友鄰里信任裂痕外，仍可能引起衝突與騷亂。指揮官王必勝警告確診投票可罰最高二百萬元，但公民政治參與是憲法權利與民主基礎，可責性不若其他擅違隔離行為；中選會拒絕提供確診安全投票管道，這鉅額罰款，怎麼還狠心罰得下手？

九合一選舉，各類公職競爭激烈，許多地方的選舉可能勝負差距不大，甚至幾票就定輸贏。中選會確診禁令，預估將剝奪十幾萬人的投票權利，影響範圍廣大，更可能讓一些競爭激烈選區翻盤，從而引發後續無謂的選舉訴訟紛擾。

民進黨高唱18歲公民權，卻不給確診者投票權；蔡總統常說要捍衛民主，確診者的民主權利卻遭違憲粗暴剝奪；蔡政府最愛標榜「超前部署」，一道確診投票禁令，就讓地方大亂，更直接暴露了中選會蠻橫、自私與無能的面貌。