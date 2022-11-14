解救投票權 學者：政府不做而已

淨遷出國外大增 估少28萬票。(製表╱李光儀)

今年選舉在疫情 下舉行，除了將有超過十萬確診者無法投票 ，因疫情在海外遭除籍而無法投票的國人，估計約28萬人。此一情況，前所罕有。

遭到除籍的僑民說早有心理準備，但也表示無奈，國民黨立委李貴敏指出，中選會毫無作為，不無政治考量。學者表示，按照現行法令，不是沒有解決的方式，只是戶政、選務甚至防疫單位不做而已。

依據戶籍法的規定，民眾離開台灣兩年沒有回台，戶籍就會遭到除籍，失去投票權。以目前選罷法規定看，其實是一國三制情況。

公投 和總統、副總統選舉都規定必須居住六個月以上，才有投票權，總統、副總統選舉部分，只要曾在台灣設立戶籍六個月以上，從總統、副總統公告發布日到投票前40天，都可申請恢復戶籍，公民投票沒有類似規定。

立委和地方選舉規定必須設籍四個月以上，才能有投票權，同樣沒有另行解釋，以今年九合一選舉來說，必須今年7月26日前恢復戶籍，才能投票。

今年修憲複決，中選會採取準用公投法方式，與投票規定不同，必須在5月26日前恢復戶籍，才能取得修憲複決的投票資格。不少今年6、7月回台僑民表示，雖然收到投選舉票通知，沒收到公投通知。

一名台商表示，他就是因此失去投票權，從疫情開始就待在中國大陸，一開始是台灣不讓他們回台，後來因為隔離政策，如果回台灣，兩邊加起來隔離將近一個月，所以選擇不回來。大陸仍堅持清零，動輒封城，連在大陸城市間移動都困難重重，更何況是返台。

政大法律系副教授廖元豪表示提出兩個解方，第一，將戶籍遷出和喪失投票權脫鉤，因為現在即使是遷出戶籍，也只是把戶口遷到當地戶政事務所，同樣是在地，為什麼不能有投票權？

第二種解方，援引疫情防治及紓困條例第七條，中央流行疫情指揮中心指揮官為防治控制疫情需要，得實施必要之應變處置或措施，過去指揮中心援引這個條文，限制了許多人民的權利，沒有道理不能援引這個條例助人民行使權利，不是做不到，是做不做而已。