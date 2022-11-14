我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華郵：美會推動加速武裝台 軍援能否到位仍取決於拜登

民主黨再下眾院？關鍵在加州 還要拚剩下20席逆轉勝

剝奪投票權 民主進步大諷刺

記者李光儀
衛福部長薛瑞元表示，如果確診者跑去投票，「跑也跑不掉」，將會被罰20到200萬元台幣。 (本報資料照片)
衛福部長薛瑞元表示，如果確診者跑去投票，「跑也跑不掉」，將會被罰20到200萬元台幣。 (本報資料照片)

新冠確診者無法參與下周六投票幾成定局，加上因疫情因素無法回國、戶籍遭遷出而失去投票權的旅外僑民，人數保守估計，大概就有40萬人。蔡政府的消極作為讓人民的選舉權因為疫情遭到剝奪，恐怕是對自詡「民主進步」的民進黨最大諷刺。

無論是確診無法投票，或者旅外僑胞戶籍遭遷出而失去投票權，都不是沒有解決辦法。早在幾個月前，各方就已經呼籲選務機關對確診投票問題及早因應，方法之一，就是針對確診者設立獨立的投開票所。但相關建議，言者諄諄，聽者藐藐，中選會一句「於法無據」就打了回票。設立投開票所是中選會權限，要不要放行、怎麼放行是指揮中心權限，連國人入境、居住遷徙自由都可以限制了，為確診者開設「選舉泡泡」哪裡又還會有「於法無據」的問題？

至於旅外僑民的投票權被剝奪問題，就更荒謬了。從戶籍遷入、遷出數字的增減看，旅外僑民戶籍遭撤銷的人數，自2020年起就大幅增加，唯一的解釋，就是疫情影響。在疫情和隔離政策下，出入境不但得冒巨大風險，而且得經歷長時間的隔離。否則，就不會有疫情期間旅外僑民戶籍大量遷出的情況。不管從哪個角度看，這都是因為疫情導致的不可抗拒因素，當然，也只有政府能夠解決。

更荒謬的是，這個議題被提出的時間，更是已經超過一年。但一年來，從指揮中心、中選會和內政部，對此問題都是宛如鴕鳥，把頭埋在沙子裡就視而不見，只是不斷跳針宣導「要投票的民眾，7月26日前要恢復戶籍」。

但這個什麼都不願做的政府，竟然還有個衛福部長薛瑞元公開表示，如果確診者跑去投票，「跑也跑不掉」，將會被罰20到200萬元台幣。投票竟然還要承擔被罰款風險，除了現在的蔡政府，大概也沒有別的民主國家幹得出來了。

民進黨之所以對確診者投票採取威脅態度，對於旅外僑胞被剝奪投票權毫無作為，也不是簡單的「行政怠惰」可以解釋。背後的潛台詞，還是政治考量。

台灣旅外僑民人數最多的，無疑是大陸的台商、台胞，長期被視為國民黨基本盤，民進黨好不容易可以擋他們投票，怎會輕易放過？

只是像薛瑞元這種嘴臉，擋了確診者和旅外僑民投票，民進黨就能高枕無憂嗎？

投票 疫情 民進黨

上一則

綠拚3激戰區 藍要擴大4地優勢

下一則

新聞眼／桃園基本盤對決 國民黨不容樂觀

延伸閱讀

薛瑞元指高虹安住院又外出不可取 被批政治打手

薛瑞元指高虹安住院又外出不可取 被批政治打手
衛福部長隔空論病 失公允也失格局

衛福部長隔空論病 失公允也失格局
傳染病防治啟動修法 指揮中心今年底前不退場

傳染病防治啟動修法 指揮中心今年底前不退場
笑死 民進黨要反選舉奧步 綠能你不能

笑死 民進黨要反選舉奧步 綠能你不能

熱門新聞

網紅謝侑芯在羅浮宮拍照打卡，上半身僅穿著黑色薄紗胸罩，遭到當地警方關切。（取材自Instagram）

台灣爆乳網美羅浮宮打卡 只穿薄紗胸罩遭警驅離

2022-11-05 21:44
台灣民意基金會最新民調，台北市長候選人反感度排行榜陳時中居冠。(本報資料照片)

親綠民調：陳時中反感度居冠 年輕人支持崩盤

2022-11-11 02:30
台北市議員徐巧芯接受電視節目「關鍵時刻」主持人劉寶傑訪問，談陳時中的牽手風波。(圖摘自直播)

新聞評論／鹹豬手疑雲 背後權權相護更讓人心驚

2022-11-09 02:29
距離舞台不到百公尺的輪胎行前出現手槍。圖／翻攝自臉書「爆料公社公開版」

台總統蔡英文赴桃園替候選人站台 造勢現場驚見槍支

2022-11-10 10:08
北市議員徐巧芯在臉書上再貼出民進黨候選人陳時中牽著一名女性的照片。圖／徐巧芯臉書

徐巧芯秀餐會照 批陳時中微醺摟人妻 對方老公就在旁邊

2022-11-06 13:46
今年10月3日舉行公共電視Taiwan Plus頻道開播記者會，TaiwanPlus代理執行長余佳璋出席。記者曾原信／攝影

TaiwanPlus遭中國蘋果下架 台文化部：在害怕什麼

2022-11-11 15:56

超人氣

更多 >
亞裔男LA地鐵被2非裔暴打跪地求饒 原因是？

亞裔男LA地鐵被2非裔暴打跪地求饒 原因是？
李安街邊吃美食「被捕獲」 老闆曝他私下拒絕這件事

李安街邊吃美食「被捕獲」 老闆曝他私下拒絕這件事
不准「潤」出中國？ 多個移民公司微信群傳被解散

不准「潤」出中國？ 多個移民公司微信群傳被解散
民主黨再下眾院？關鍵在加州 還要拚剩下20席逆轉勝

民主黨再下眾院？關鍵在加州 還要拚剩下20席逆轉勝
買房後被頻討債 洛縣無辜華人新屋主快崩潰 幸貴人相助

買房後被頻討債 洛縣無辜華人新屋主快崩潰 幸貴人相助