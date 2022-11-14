剝奪投票權 民主進步大諷刺

衛福部長薛瑞元表示，如果確診者跑去投票，「跑也跑不掉」，將會被罰20到200萬元台幣。 (本報資料照片)

新冠確診者無法參與下周六投票 幾成定局，加上因疫情 因素無法回國、戶籍遭遷出而失去投票權的旅外僑民，人數保守估計，大概就有40萬人。蔡政府的消極作為讓人民的選舉權因為疫情遭到剝奪，恐怕是對自詡「民主進步」的民進黨 最大諷刺。

無論是確診無法投票，或者旅外僑胞戶籍遭遷出而失去投票權，都不是沒有解決辦法。早在幾個月前，各方就已經呼籲選務機關對確診投票問題及早因應，方法之一，就是針對確診者設立獨立的投開票所。但相關建議，言者諄諄，聽者藐藐，中選會一句「於法無據」就打了回票。設立投開票所是中選會權限，要不要放行、怎麼放行是指揮中心權限，連國人入境、居住遷徙自由都可以限制了，為確診者開設「選舉泡泡」哪裡又還會有「於法無據」的問題？

至於旅外僑民的投票權被剝奪問題，就更荒謬了。從戶籍遷入、遷出數字的增減看，旅外僑民戶籍遭撤銷的人數，自2020年起就大幅增加，唯一的解釋，就是疫情影響。在疫情和隔離政策下，出入境不但得冒巨大風險，而且得經歷長時間的隔離。否則，就不會有疫情期間旅外僑民戶籍大量遷出的情況。不管從哪個角度看，這都是因為疫情導致的不可抗拒因素，當然，也只有政府能夠解決。

更荒謬的是，這個議題被提出的時間，更是已經超過一年。但一年來，從指揮中心、中選會和內政部，對此問題都是宛如鴕鳥，把頭埋在沙子裡就視而不見，只是不斷跳針宣導「要投票的民眾，7月26日前要恢復戶籍」。

但這個什麼都不願做的政府，竟然還有個衛福部長薛瑞元公開表示，如果確診者跑去投票，「跑也跑不掉」，將會被罰20到200萬元台幣。投票竟然還要承擔被罰款風險，除了現在的蔡政府，大概也沒有別的民主國家幹得出來了。

民進黨之所以對確診者投票採取威脅態度，對於旅外僑胞被剝奪投票權毫無作為，也不是簡單的「行政怠惰」可以解釋。背後的潛台詞，還是政治考量。

台灣旅外僑民人數最多的，無疑是大陸的台商、台胞，長期被視為國民黨基本盤，民進黨好不容易可以擋他們投票，怎會輕易放過？

只是像薛瑞元這種嘴臉，擋了確診者和旅外僑民投票，民進黨就能高枕無憂嗎？