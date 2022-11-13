國民黨6都選將合體喊「六六大勝」 轟綠黑金

國民黨12日晚間在新北市板橋區舉辦六都市長候選人聯合造勢活動，以「再一次歡呼 六六大勝」為號召，營造大團結氣勢，超過1萬2000人到場支持。（中央社）

國民黨 昨晚於新北市板橋舉辦「六六大勝」聯合造勢，主辦單位宣布現場超過五萬人。國民黨南二都候選人砲火猛烈，高雄市長候選人柯志恩說，高雄市長陳其邁自稱比前市長韓國瑜 做得好，高雄人口流失速度卻比韓國瑜更厲害；台南市長候選人謝龍介說，台南發生88聲槍響，台南市長黃偉哲身邊都是槍毒黑金、官商勾結。

國民黨主席朱立倫表示，國民黨提名最優秀候選人就像棒球明星，他自己就是做好總教練，六都選對人，台灣才不會沉。

國民黨桃園市長候選人張善政 指出，民進黨跟進他「1280月票」政見，變成「1200月票」，卻要人民納稅錢埋單；中央對桃園詐團施暴案「老神在在」，台灣治安問題嚴重，蔡英文總統、行政院長蘇貞昌的心中只有輔選，把維護治安警力拿去輔選維安，因此民怨沖天。

國民黨台北市長候選人蔣萬安說，北市人口流失嚴重、老舊建物多，「我們生不如死，死亡人數都超越新生兒」；台北市長柯文哲誇口要蓋五萬戶社宅，現在也才蓋一萬多戶，八年來蓋不起捷運線，大巨蛋還是卡關，北市必須脫胎換骨，他也用台語說，「所有市民朋友都是我的頭家，沒有大家就沒有萬安」。

台中市長盧秀燕說，在這次辛苦的黑暗選戰中，國民黨候選人堅持正派選舉，不分黨派、顏色、族群、地域，未來會好好建設、服務人民。

以東道主身分壓軸登場的新北市長侯友宜，邀請全場民眾開啟手電筒，一起跳「波浪舞」。他說，高雄充滿熱情的柯志恩、台南勇敢的謝龍介、桃園善良的張善政、台北年輕無限想像的蔣萬安，台中堅毅溫柔有魄力的盧秀燕都來了，「這一戰真的很重要，要用團結的力量守護中華民國，贏回台灣未來」。