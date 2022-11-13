綠營凱道造勢 陳時中批藍仇恨動員

民進黨昨晚在凱道舉辦「為台灣鼓舞」造勢晚會，主辦單位喊出現場超過5萬人。新北市長候選人林佳龍表示，新北市長侯友宜 未來要選總統，若當選半年就會落跑，呼籲民眾拒投「半年市長」；台北市長候選人陳時中 說，「我的字典沒有仇恨，但萬萬沒想到選舉會讓大家來仇恨，我心理覺得很痛」，但若讓心中充滿仇恨的人選贏，國家利益也可能因為私心而被拋棄。

活動昨晚7時開始，開場前半小時，現場座椅幾乎坐滿，以樂團演唱先帶動氣氛，不少年輕人透過LINE報名參與，各後援會、工會等也動員長者出席，活動開始後仍有不少人排隊入場。

林佳龍砲轟侯友宜只會說「安居樂業」，新北卻是六都吊車尾，治安也掉到17名，侯要選總統，新北市長當選半年就會落跑，但他保證會做滿4年。他也再提恩恩案，批侯友宜「連面對的勇氣都沒有，怎麼有改變的勇氣？」

林佳龍說，他要拜託所有愛台灣、挺綠色執政的朋友，不要被侯友宜騙了，侯是國民黨提名的，是威權統治的執行者，還接受九二共識。

陳時中致詞時多次提到「仇恨值」，他說，他一定會拚贏民眾黨和國民黨，選舉有競爭，但不能把人性都選不見，有些人為了短期聲量造謠抹黑，選舉最後兩周，他的對手還在挑動矛盾、動員仇恨，「以假訊息抹黑我、棄保動員支持者」。

陳時中說，這是24年來民進黨在台北市最有機會贏的一次，這幾年台北進步不夠快，新竹、桃園、基隆都進步更快，台北不能原地踏步，市政滿意度不應吊車尾；市民給過國民黨16年機會，後來又給柯文哲8年，柯還想要選統，但大家都失望了。

而蔡英文總統以辣台派之姿再打「抗中保台牌」，顯示綠營仍盼守住基本盤，從蔡總統到候選人致詞的字裡行間都多次明示、暗示支持者要「出門投票 」、「集中選票」，顯示仍不放棄年輕、中間選民，減少棄保可能。

本屆台北市長選舉被解讀是民進黨最有可能勝選的一次，但過去的地方選舉投票率約六成五左右，投票率成勝選關鍵，綠營除了鞏固基本盤，同時也要爭取中間選民支持度。