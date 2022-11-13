被爆合成郭台銘同框影片 高虹安陣營：有授權

民眾黨新竹市長候選人高虹安（右）12日發布和郭台銘（左）同框影片，被對手林耕仁批合成。(記者張裕珍／翻攝)

民眾黨新竹市長候選人高虹安國會助理、辦公室「小金庫」等爭議連環爆，選戰只剩兩周，前老闆、鴻海集團創辦人郭台銘 仍未現身站台，外界質疑是要「切割」高虹安。高陣營昨釋出高、郭兩人同框宣傳「0到6歲市府養」政見宣傳影片；對手林耕仁陣營「抓包」是合成三年前的舊影片，高陣營表示，有獲得郭台銘授權同意使用。

林耕仁競總發言人徐維遠諷刺說，可能因「不能貪汙」是郭台銘底線，才遲不出面。

為破除切割謠言，高虹安競辦昨釋出最新宣傳影片，片中高、郭兩人同框宣傳「0到6歲市府養」政見，片中高虹安宣傳「你傳宗我接待」、「你凍卵我補助」的政見口號，隨即出現郭台銘說出「放心生孩子吧」，高虹安接著回應「郭董您的願望我來實現」。

不過，徐維遠卻「抓包」，是「合成」郭董三年前發布的影片，不能叫合體影片，還反問「三年前的郭台銘，會挺三年後的高虹安嗎？」

高競辦說，高虹安競選政見源自當年多次與郭台銘討論的「0到6歲國家養」，郭相當支持，授權同意使用2019年競選宣傳影片片段。高虹安說，郭台銘在選舉過程中給她許多鼓勵和打氣，最近競選官網上線，郭台銘也名列名人推薦第一人。

此外，民進黨前立委林濁水昨天在臉書表示，根據負數票協會、年代新聞、聯合報做的三項最新民調 ，發現離奇風波綿綿不斷的民眾黨新竹市長候選人高虹安，支持度仍然第一，賣力出擊的國民黨 新竹市長候選人林耕仁，縱使找來高雄市前市長韓國瑜加持，支持度反而愈打愈低，「無論如何，這完全超出我解釋能力的極限」。

林濁水指出，在護國神山大本營，號稱全國素質最高，平均所得最高，最會繳稅，大學以上學歷占50%，程度和台北市並駕齊驅，研究所以上學歷15%比台北市高的新竹民眾，到底看到了什麼大家都看不到，只有他們看到的天大問題？堪稱台灣百年一見的奇事。