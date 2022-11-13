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高雄市長選情╱柯志恩：空汙是高雄人的痛

台灣新聞組／高雄13日電
高雄市長選舉公辦電視政見發表會今天下午2點登場，政見申論順序為國民黨柯志恩、無黨籍曾尹儷、無黨籍鄭宇翔、民進黨陳其邁（由左至右）。(圖／高雄市選委會提供)
高雄市長選舉公辦電視政見發表會今天下午2點登場，政見申論順序為國民黨柯志恩、無黨籍曾尹儷、無黨籍鄭宇翔、民進黨陳其邁（由左至右）。(圖／高雄市選委會提供)

高雄市長選舉公辦政見會昨登場，國民黨候選人柯志恩與尋求連任的陳其邁在政見會火花四射，柯攻擊「空汙問題是高雄人的痛」、產業不能光靠台積電；陳訴求2年拚4年政績滿滿，「選錯人賽馬場，選對人台積電」，兩人一攻一守，金句連發。

4位市長候選人柯志恩、陳其邁、鄭宇翔、曾尹儷昨皆出席政見會，前半段政見申論，柯志恩提5好政見要導正陳其邁的緊緊緊失誤，主張高雄發展高薪、高技術、高附加價值及低汙染產業，讓年輕人不再北漂。陳說，他上任後減債70億，去年營業事業銷售額超過5.57兆元。

在高齡與少子化議題，陳其邁指推動平價公共化教保服務及補助懷孕婦女產檢車資等。柯志恩認為，應廣設多元照顧服務中心，發展全齡幸福社區。

針對建置人權及友善城市，陳說在市長任內成立性平辦公室，非常重視平權問題，反遭柯酸說，市府性平要點上周才出爐，選前才做，淪為口號。

提問人高科大校長楊慶煜拋出「如何將在高雄讀書的人才留高雄？」柯志恩批陳其邁以台積電招商績效為傲，但高雄產業不夠多元，「活魚可3吃，但1雞不能夠18吃，台積電不能讓18所大學共享，大學生不是都可進入高科技業」。

陳其邁反駁柯志恩不懂台積電帶來80家廠商，細數國際大廠創造許多優質工作，帶動產業轉型，柯回擊，她沒忽略台積電帶來大廠，但無須拿來大內宣，產業不能偏斜需多元，更要關心80萬勞工。陳其邁在結論時強調「選錯人變賽馬場，選對人贏來台積電晶圓廠」。

柯志恩反酸陳其邁，今天選市長的是柯志恩，不要懷念韓國瑜，陳並非能力特別好，而是有中央關愛是幸運的人。柯更指自己是老師，教師證就在身邊，暗諷陳的醫師證爭議。柯最後向高雄市民喊話「她不是過客、也不是政客，是1個歸人」。

台積電 國民黨 韓國瑜

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