柯建銘要求「引咎辭職」 高虹安他嗆「為沈先判」

民眾黨新竹市長候選人高虹安（中）昨徒步掃街，對於立委柯建銘要求辭立委並退選，她說，希望柯言論適可而止。（圖：高虹安競選團隊提供）

民眾黨新竹市長候選人高虹安國會助理費、小金庫爭議不斷，立法院民進黨團總召柯建銘、新竹市長候選人沈慧虹批高逃避又說謊，應引咎辭職並退選贖罪。高虹安昨回嗆柯建銘，好感度敬陪末座，爭議眾多，這次是唯一機會能下架柯建銘勢力的選舉。

台北市長柯文哲 前天批沈慧虹「智商太低」，憑什麼叫競爭對手辭立委，沈昨表示，柯文哲、高虹安都有高學歷，卻歧視 很多人，不僅學歷歧視，還有智商歧視，是「上梁不正下梁歪」。

高虹安表示，柯建銘自以為是法官，不斷叫囂，但無論他如何攻擊，違法與否不是他說了算，請柯建銘不要明目張膽指揮檢調司法辦案、「為沈（沈慧虹）先判」，希望柯建銘這些言論要適可而止。

近日有高虹安前助理爆料，工作遲到要給錢、請病假要把薪水繳回去，引發議論。國民黨新竹市長候選人林耕仁日前卻突然踩煞車，不再攻擊高虹安助理費、小金庫等爭議，連日來各方傳聞、陰謀論四起，甚至傳聞是因鴻海創辦人郭台銘 關心。

林耕仁11日說，「選舉謠言滿天飛」，收手決策並非被某人「摸頭」，而是不希望因為一個人做錯一件事就把她打死，而是將證據透明，以昭社會公信。