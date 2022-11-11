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黑白集／蔡英文政治話術 李遠哲已領教

黑白集
中研院前院長李遠哲（左）對「2050淨零根本做不到」的預言，源自看清蔡政府對此議題下的工夫和企圖心，右為總統蔡英文。(本報資料照片)
中研院前院長李遠哲（左）對「2050淨零根本做不到」的預言，源自看清蔡政府對此議題下的工夫和企圖心，右為總統蔡英文。(本報資料照片)

「小孩子才做選擇，我全都要」，這是近年社群網路流行語。網民發文帶上一句，頓時瀟灑加倍，好不帥氣。

當然，生活中多數時候資源有限，就是沒法全都要。一分耕耘，不能期待兩分收穫；想存錢，就沒法痛快消費；想要低房價，就得住得遙遠。所謂「小孩才做選擇」，說穿了，只是每天不斷被迫割捨、每天都得折腰的成年人，阿Ｑ式的自我安慰。

奇特的是，近年在台灣公共政策領域，這種人盡皆知的道理卻變得像不存在；彷彿心有所欲就可全要，不必選擇與割捨。例如，各種社福補貼愈來愈多，同時稅收又要愈減愈低；面對隔海惡鄰堅持以硬碰硬，卻又鄙棄軍隊的勞苦與約束；既討厭核能，卻不擔心電價和碳排，不怕一戰爭就斷電斷氣。

前幾年造成社會動盪的卡債風暴，乃至近年台灣詐騙集團猖獗，都演出「技術轉移」海外的醜聞。這些現象，多少要歸因於政治人物經年累月用話術與空頭支票對社會洗腦，鬆動了「有勞才有獲」的認知。久而久之，民眾便自我催眠：能滿足購買欲，刷卡欠債又怎樣？輕鬆賺進大把鈔票的好工作，誰說不會降臨到我頭上？

問題的答案當然都是不好：仰仗偏門的幸運，終有破碎的一天。別說政治人物沒提醒你，蔡總統不就告訴李遠哲：2024以後的事，不歸她負責！(轉載自聯合報)

詐騙集團 社群 支票

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