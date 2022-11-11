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綠揭選舉10大奧步 藍：做賊喊抓賊

台灣新聞組／台北11日電
對於民進黨公布「十大奧步」，國民黨10日反嗆，民進黨只會黑函汙衊在野黨。(記者曾學仁／攝影)
對於民進黨公布「十大奧步」，國民黨10日反嗆，民進黨只會黑函汙衊在野黨。(記者曾學仁／攝影)

民進黨昨天公布近期蒐集的「選舉10大奧步」（奧步為台語，爛招之意）：賄選、抹黑、黑道威嚇、假訊息、行政不中立、鬧場、鴨霸、棄保、網軍、栽贓，質疑對手反民主。民眾黨立委邱臣遠昨忍不住反問，「這不就是民進黨在做的事，時空錯亂了吧？」國民黨今將反控民進黨10大奧步，立委洪孟楷說，民進黨「做賊喊抓賊、裝睡的人叫不醒」。

民進黨發言人李坤城說，國民黨議員在網路發布影片，抹黑民進黨新北市長候選人林佳龍「賄選」；還看圖說故事，抹黑民進黨台北市長候選人陳時中「鹹豬手」。

李坤城也說，國民黨台南市長候選人謝龍介日前在臉書直播造謠麻豆文旦滯銷，涉嫌假訊息奧步；新北市長候選人侯友宜則以行政干預林佳龍競選團隊，利用警員監視民進黨的記者會等。

民進黨發言人謝佩芬說，某位縣市長候選人花錢買網軍，幫自己的臉書和Youtube灌流量，甚至利用假帳號攻擊其他候選人。

此外，國民黨新竹市長候選人林耕仁踢爆民眾黨候選人高虹安詐領助理費，但民眾黨和高虹安卻用栽贓奧步，稱林耕仁是民進黨打手。

不過，綠營側翼網軍「無良公關公司」近日才惹出偽造、抹黑風波，「民進黨版10大奧步」引發網路熱議。洪孟楷昨說，所謂10大奧步都是過去民進黨已經使用過或正在使用的事蹟，卻能做賊喊抓賊，令人傻眼，「裝睡的人叫不醒，只好用選票讓他們好好反省」。

時代力量黨主席陳椒華表示，民進黨應先掃除黨內黑道勢力、網軍操作等弊病，人民才能有共鳴，否則都只是選舉操作。邱臣遠說，無論是網軍治國、行政不中立，「當一隻手指頭指向別人時，四隻手指頭指著自己」，呼籲民進黨懸崖勒馬，別再讓惡質選風蔓延。

此外，民進黨桃園市黨部再度署名發文宣塞信箱，指控國民黨桃園市長候選人張善政擔任統派的中華民族致公黨、經濟黨最高榮譽顧問。張善政昨反批，從先前網軍抹黑，再到實體世界塞信箱，從台北到桃園，讓大家看到民進黨的選風敗壞，抹黑無極限。

民進黨桃園市黨部主委張丞儀說，張善政迄未辭去統派政黨黨職，印發文宣品是要提醒桃園市民；民進黨桃園市長候選人鄭運鵬陣營也指控，藍營側翼在網路以發放走路工來抹黑，已委請律師告發。

民進黨 國民黨 張善政

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