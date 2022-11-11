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被控圖利高端 衛福部長嗆告立委 不排除查永齡

台灣新聞組╱綜合11日電
針對藍委李德維提告圖利高端，衛福部長薛瑞元（圖）10日在立法院火力全開回擊，表示自己不是好欺負的公務員。(記者杜建重／攝影)
針對藍委李德維提告圖利高端，衛福部長薛瑞元（圖）10日在立法院火力全開回擊，表示自己不是好欺負的公務員。(記者杜建重／攝影)

民眾黨新竹市長候選人高虹安的男友李忠庭被檢舉捐款60萬元(台幣，下同，約1.9萬美元)給民眾黨，且擔任公費助理期間還在永齡基金會兼職，年薪600萬也遭質疑「非正常薪資」，疑似給高虹安政治獻金。

衛福部長薛瑞元遭藍委告發涉護航高端違反貪汙、圖利罪，他昨在立院答詢時反嗆告立委，「我不是一個可以任人欺負的公務人員」，並表示衛福部會定期查核衛生財團法人運作，若有特殊情形，不排除再審查。衛福部的動作，讓選情添變數。

高虹安昨反擊，立院民進黨團總召柯建銘多位助理每年大筆捐款民進黨，累計金額疑是募款責任額，「難道同樣的事證，在柯辦是有為青年，在高辦就是貪汙行為？」、真正坐實「綠能，你不能」。

柯建銘說，他的助理是合法捐贈，並非人頭助理，高虹安轉移焦點，還自證有罪，將來好好向檢察官說明。

對於國民黨團書記長李德維告發，薛瑞元及疾管署長周志浩涉護航高端違反貪汙、圖利罪。薛昨強力反嗆，李不清楚惹到什麼人，「我不是一個可以任人欺負的公務人員」；他更撂狠话說，貪汙治罪條例圖利罪是5年以上有期徒刑，誣告罪是7年以下有期徒刑，雙方籌碼並不一樣， 「我就跟他梭哈，不管將來我是否離開公職，我一定和他弄到底，我們倆反正有一個人會抓去關」。

李德維昨質詢指出，衛福部花幾十億公帑採購高端疫苗，面對高端財報內容問題，衛福部竟無動於衷，根本尸位素餐，「我怕你被關」；薛回嗆，他很自信沒違法，兩人之中誰會被關還很難說。

至於疾管署報告，指高端疫苗具九成保護力，國民黨團總召曾銘宗昨質疑，衛福部當考官出題目，不能因為學生交不出報告就幫忙寫。薛瑞元說，「學生寫報告，當然也可以拿參考書」；曾爆氣怒嗆，「你是說Open book？開什麼玩笑？」

國民黨立委林奕華質疑，衛福部要高端保密、不公開契約，「就是黑箱」。薛瑞元反駁，衛福部沒有要求廠商不能公開合約，林手中的資料錯誤，「委員很辛苦，還看錯的資料」。

高端疫苗 國民黨 民進黨

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