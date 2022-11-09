林耕仁打高突收手 競總改口「高虹安非壞人」

國民黨新竹市長候選人林耕仁（中）8日開記者會，希望選戰回歸政見主軸。（記者張裕珍／攝影）

國民黨 新竹市長候選人林耕仁連日猛攻民眾黨對手高虹安立法院助理費爭議，原訂昨早赴調查局北機站提交吹哨者檢舉資料，行前一個多小時卻臨時喊卡。突然大逆轉，林耕仁說，希望紛擾到此結束，回歸市政討論及願景；前市長林政則也說「高虹安小姐不是壞人」，選舉不該像打仗一樣，相信選民自有一把尺。

高虹安昨早出席立法院質詢，未回應助理費風波，一整天下來，高陣營也未針對林耕仁「收手」有說法。反倒是台北市長柯文哲 嗆聲林耕仁說，「抹黑打過頭，反引起民眾反感」，還反問：「為什麼你說要把資料交給檢調，卻在最後一刻臨陣脫逃？為什麼把人抹到黑，才說要回歸市政？」

柯文哲質疑林耕仁是遇政治就轉彎，讓林耕仁陣營大感不滿，發聲明嚴正要求柯更正言論，「否則，將用行動來為過去一周對高的質疑負完全責任，交付相關資料」。

林耕仁昨取消北機站行程之後，隨即在競總榮譽主委林政則、主委許修睿陪同下開記者會。林耕仁說，經與林政則、許修睿審慎討論評估，認為選舉進入最後衝刺階段，必須、也應回歸市政討論及願景規畫。他還表示，相關輿論多所討論，不要以訟止謗，相信新竹市選民自有判斷及選擇。

許修睿希望紛擾到此結束，讓選舉回歸到基本面；林政則會後透露，大轉折與黨中央無關，是他與許修睿、林耕仁三人的共識決定。林政則說，很多選民打電話來表示，不希望出現有關助理費相關的紛擾，很多都是藍的選民，他也評估選戰要回歸到正常面，不能因爭訟模糊焦點。

「高（虹安）小姐很年輕、優秀。」林政則不斷強調高虹安不是壞人，也是一心想要爭取替新竹市服務的人，他也肯定林耕仁有高度、遠見與氣度。

林耕仁今將北上立法院，參加國民黨團「新竹市政揭弊」記者會，對民進黨 提出質疑，讓外界看見正「藍實力」。

至於傳出黨中央施壓，國民黨主席朱立倫表示，各縣市選舉由各縣市自己主導；這一段時間裡，林耕仁選情已逐漸回穩。

民進黨新竹市長候選人沈慧虹（左）表示，市長候選人最重要的是對市民誠實。（記者張裕珍／攝影）

對於林耕仁陣營態度轉折，民進黨沈慧虹說，「相信社會大眾和我一樣一頭霧水」，但她認為最重要的還是市長候選人有沒有對市民誠實，相信無論是媒體或林耕仁，都證實有吹哨者向檢調提供資料，尊重司法調查。沈慧虹也再批高虹安「有福自己享，有難助理當，絕對不是個適任的領導者」。