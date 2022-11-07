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綠重提毀損古圖 藍諷又找馬維拉救援 科長早已革職

台灣新聞組／台北7日電

故宮文物毀損事件頻惹議，民進黨立委林宜瑾向媒體爆料，故宮2012年在馬政府時期也曾發生院藏古地圖「黃河蘭州浮橋圖」遭人毀損事件，時任故宮院長的馮明珠未懲處動手毀損的林姓科長，甚至列密件封鎖消息。但經查，此事是舊案重提，早在事發後隔年就遭當時的國民黨立委陳學聖爆料，故宮也開會決議革去其科長一職。

國民黨昨指故宮院長吳密察管理不力，如今三件文物毀損，還提供資料讓綠委「操作、打平衡」，不可取，已完全不適任院長職位。

國民黨立委陳以信說，民進黨政府長年矮化、弱化故宮，破壞專業，被他踢爆三件文物毀損後，又故意找「馬維拉」救援。國民黨立院黨團書記長李德維說，故宮文物有任何缺失，不管誰執政都應公布於眾，相關人員也應懲處，只是民進黨「想的是藍綠」，國民黨想的是國寶。

林宜瑾昨在臉書表示，當時林姓科長在籌辦展覽過程，發現展櫃尺寸較小，居然將「黃河蘭州浮橋圖」採削足適履的手段，要求同仁把「原裝裱」的「花綾」左右兩側各裁掉一部分，以配合櫃內空間。

林宜瑾說，事後被發現，典藏單位用密件陳報給馮明珠，但馮未送考核會懲處、沒交政風調查，更別說對外公開。故宮應徹查過去密件，找出所有文物受人為毀損的紀錄。

故宮昨回應，「黃河蘭州浮橋圖」遭人為毀損的陳報密件，已完成解密。經檢視資料，查無該事件懲處紀錄。而遭裁切花綾的文物，經查事後並無修護紀錄。故宮將啟動檔案清查及密件檢討，將已無列密理由的檔案解密，並於清查完成後公布清查結果。

馮明珠則說，她昨特別問了當時的林姓科長，「確認受到懲處，拿掉科長行政職位。」而根據陳學聖2013年爆料時的媒體報導，故宮當時回應，科長拿掉的裱褙（花綾）可修補、替換，且原圖無損，但這位科長未報備即動手裁切，違反行政程序，開會決議革去科長一職。

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