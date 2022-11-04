教育政見座談 黃珊珊、陳時中、蔣萬安隔空交鋒

北市長候選人教育政見座談，黃珊珊（左起）暢談理念。陳時中指品格教育，身教重於言教。蔣萬安提出多項教育政見。(記者胡瑞玲／攝影)

國教行動聯盟昨天舉辦北市長候選人教育 政見座談會，針對品格教育，無黨籍候選人黃珊珊認為，要從政治人物先做起、當模範，批民進黨 面對論文抄襲，全黨去保護一個人，去質疑最高學府台大；民進黨候選人陳時中 則反批，政治人物本就該做模範，黃珊珊是無黨籍，卻寄生在民眾黨，還是有問題。國民黨候選人蔣萬安則說，品格教育從小就要培養。

台北市長三腳督電視辯論會明天登場，昨天這場教育政見座談會被視作前哨戰，三人昨天分別在不同時段登場表達教育政策，彼此隔空交鋒。

黃珊珊率先登場，談起學生品格教育時說，先把電視關掉，因為常有很奇怪的新聞，包括選舉的抹黑。另外，像論文抄襲，要從政治人物先做起，不然怎麼告訴孩子什麼是正確的？

針對性別平權，黃珊珊則表示，北市免費供應生理用品，中央現在也提出法案，「台北先做，中央跟上來了」。

陳時中回嗆，政治人物本來就該做模範，但沒辦法做模範的人很多，「像黃珊珊雖是無黨籍，但她還是寄生民眾黨，還是有相關問題在」，強調任何人都不要去講別人，把自己要求好才是重要的事情。

黃珊珊會後得知陳時中的說法時表示，這就是每天只會噴口水的人才會說的話。

陳時中在現場開放提問時被問到，如果再有疫情或是生化戰爭，孩子需要的疫苗藥物，陸資企業有特效藥，會不會放行？陳時中說，會有機會跟衛福部討論溝通反映意見，重新檢討中國製品怎樣有條件來放寬，得到朝野共識，將來可行性才會比較高。

蔣萬安最後登場也談品格教育，他認為，除了加強宣導，也要以身作則，向下扎根很重要，從小就要培養品格教育，建立正直、誠信、正派等觀念。

蔣萬安也花不少時間談到課綱，最重的核心是以學生主體，選擇所愛、愛其所選這是新課綱的初衷，應提供公平、適性教育，擴展國際視野，未來當選，會特別定期與學生坐談，實際了解高中生學習上碰上什麼困難問題。