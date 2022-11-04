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高端EUA續命 藍批為陳時中選情解套

台灣新聞組／台北4日電
食藥署專家會議通過，認同高端疫苗符合疫苗保護效益。(本報資料照片)
食藥署專家會議通過，認同高端疫苗符合疫苗保護效益。(本報資料照片)

爭議不斷的高端疫苗，上月底在期限前完成保護效益資料補件，衛福部食藥署昨晚緊急發布高端疫苗保護效益評估專家會議結果，認同高端新冠肺炎疫苗符合疫苗保護效益，高端EUA應可延續。時值選舉敏感時刻，藍委批評此舉是為陳時中選情解套。

本報系聯合報報導，國家政策研究基金會昨上午舉行「新冠二代疫苗的認識與挑戰」座談會，基金會永續組召集人、立委陳宜民批評，高端疫苗在施打1年後應要提供保護力報告，原本要在7月底提出，但現在為何可以補考、補資料？10月底補資料後，又遲遲不對外公布結果。

外界批評聲浪眾多，食藥署昨晚突然發出新聞稿指出，經分析18至64歲台灣人接種各廠牌疫苗組合後的中重症及死亡情形，相較於未接種疫苗者，接種高端疫苗的者均達到預防中重症及死亡的保護能力；相較於接種AZ、BNT、莫德納疫苗或其他混打組合，在預防中重症、死亡的保護效益相近、差不多。

在65歲以上的年長者族群，亦可觀察到相同的保護效益結果。基於真實世界接種結果之實證資料，可佐證高端疫苗具有保護效益。因此，專家會議15名與會專家，主席不參與投票，14人同意，決議認同高端新冠肺炎疫苗符合疫苗保護效益。

據台北中國時報報導，國民黨立委賴士葆強調，陳時中曾公開說，高端沒有做第三期試驗，怎麼會有保護力的資料？但現在專家會議竟在半夜公告，時值台北市長辯論前夕，意在為陳時中辯論添柴火，完全就是為了陳時中的選情解套。

國民黨團總召曾銘宗直言，食藥署在這麼晚偷偷摸摸發布這消息，是否有特別考量？這場專家會議為什麼不能公開透明轉播，呼籲會議過程應公開，專家發言情況也應公布，不然各界會懷疑是否有效。

前新冠疫苗專家諮詢小組成員、中研院院士陳培哲表示，現在最後一批高端疫苗即將在本月中過期，因此延長EUA已無意義，重要的是高端疫苗目前仍然無法獲國際認可。若高端的保護力真的這麼好，政府應試圖讓國際承認，才能解決百萬高端族出國受阻的問題，這才是當前高端的大難題。

高端疫苗 陳時中 國民黨

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