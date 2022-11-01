我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金鐘視后馬之秦病逝 享壽80歲 戲外敢愛敢恨3婚生4子

當年家窮…茱莉亞羅勃茲：我出生 是金恩博士付帳

台南綠內訌？議長郭信良幫造勢 黃偉哲拒出席

記者鄭維真、鄭惠仁／台南1日電
圖為台南市議長郭信良（左四）上月成立競選總部，市長黃偉哲（右二）站台並齊喊「凍蒜」。（本報資料照片）
圖為台南市議長郭信良（左四）上月成立競選總部，市長黃偉哲（右二）站台並齊喊「凍蒜」。（本報資料照片）

綠營台南市長選舉橫生變數？民進黨立委陳亭妃與無黨籍台南市議長郭信良本月12日聯手舉辦「挺偉哲、挺18！」造勢，台南市長黃偉哲卻以「時間抽不出來」為由不出席。有人將矛頭指向郭為國民黨市長候選人謝龍介站台引發綠營不滿，陳亭妃則說「有人綁架市長」，活動還是會辦，市長要不要到都尊重。

黃偉哲表示，陳亭妃有向他說明12日造勢活動的用意，他覺得出發點不錯，但競選團隊討論結果，認為時間抽不出來。

陳亭妃說，她是民進黨中執委，也是黃偉哲台南競總的總督導，已完成相關動員，黃市長是否參加都尊重，那是市長與競總的問題，不是她的問題；今年選情冷，民進黨主席蔡英文下達動員令，盼台南不只要贏，還要大贏，才有氣勢，民進黨沒有分裂本錢，18歲公民權才可催出高的投票率。

陳亭妃直指，「這件事比8點檔還精彩」，若競總有人為個人利益，將國家的民主進展拋到腦後，故意與中央黨部唱反調、綁架市長，不讓他參加，那也沒辦法，但她絕不能對民主關鍵時刻冷漠以對，因此當天造勢活動將照辦。

對於陳、郭要辦挺黃造勢，黃偉哲競總發言人呂維胤表示，郭信良在謝龍介競總成立時呼籲大家支持謝，必須為政治行為負責，後來受到壓力，改口要替黃偉哲競選造勢，到底是為了個人政治利益計算，還是聯合國民黨挑撥分化，相信選民自有判斷。

郭信良說，他雖是無黨，但3年多來力挺黃偉哲，沒讓黃受到在野黨及無黨議員刁難，他基於議會同事情誼替謝龍介站台，不用刻意放大。謝龍介陣營昨也聲援郭信良，指郭重情義才會來站台，反觀黃偉哲3年多來凡遇預算審查，就極力請託郭協助疏通在野黨，如今卻失了良心，抨擊黃陣營「僭越無禮」。

民進黨 國民黨 投票

上一則

新聞評論／陳時中消費梨泰院 令人難忘鄭文燦林智堅

延伸閱讀

故宮三摔文物 趙少康：民進黨沒把國寶當國寶

故宮三摔文物 趙少康：民進黨沒把國寶當國寶
新聞眼／缺主軸難整合 民進黨北台灣陷苦戰

新聞眼／缺主軸難整合 民進黨北台灣陷苦戰
周日輔選拚場 民進黨聚焦南台灣 國民黨分進合擊

周日輔選拚場 民進黨聚焦南台灣 國民黨分進合擊
合體蔣萬安、謝龍介 韓國瑜南北站台：想唱夜襲了

合體蔣萬安、謝龍介 韓國瑜南北站台：想唱夜襲了

熱門新聞

張瑞玲努力到最後一刻，不放過任何可以活下去的機會。(取材自臉書)

台51歲女主播不敵病魔癌逝「我沒逃 是醫生要我放棄的」

2022-10-26 21:26
周玉蔻曝光年輕時的舊照。（Hit Fm提供、截圖自臉書）

69歲周玉蔻「清純嫩照」曝光 網驚呼：超越林青霞

2022-10-25 21:52
民進黨前主席、現任亞太和平研究基金會董事長許信良。（本報資料照片）

許信良：綠操作抗中保台走險棋 選舉勝負基本已定

2022-10-30 02:29
菲律賓籍男子肯尼斯（Kenneth Bolivar Distura）2019年在西雅圖搭長榮航空班機赴台，飛行到一半竟起色心，撫摸鄰座的美籍女子胸部，還撕裂對方的內褲、指侵她下體。（本報資料片）

長榮機上撕乘客內褲還指侵 禿頭菲男假釋付保護管束

2022-10-24 21:57
解放軍8月環台操演期間，國軍艦艇監控迫近台灣鄰接區的艦艇。（軍聞社）

智庫報告：解放軍軍演更勝1996年危機 美只保護裴洛西

2022-10-31 02:29
台灣陸委會發布民調，結果顯示，對於中共20大報告宣稱不承諾放棄使用武力，有9成左右民眾強烈反對。圖為慶祝雙十國慶的民眾。(美聯社)

中共不放棄武力犯台 民調：近9成台人強烈反感

2022-10-27 10:58

超人氣

更多 >
好市多黑五優惠出爐 2波段大手筆促銷

好市多黑五優惠出爐 2波段大手筆促銷
馬斯克推特轉發「裴洛西夫帶男妓回家」惹議

馬斯克推特轉發「裴洛西夫帶男妓回家」惹議
中國名導馮小剛傳移居美國 社群祝福比罵聲多

中國名導馮小剛傳移居美國 社群祝福比罵聲多
華醫涉保險詐欺 開庭前撞船失蹤

華醫涉保險詐欺 開庭前撞船失蹤
全民反腐 中國美女官員佩戴價值3萬元奢侈品遭舉報

全民反腐 中國美女官員佩戴價值3萬元奢侈品遭舉報