台南綠內訌？議長郭信良幫造勢 黃偉哲拒出席

圖為台南市議長郭信良（左四）上月成立競選總部，市長黃偉哲（右二）站台並齊喊「凍蒜」。（本報資料照片）

綠營台南市長選舉橫生變數？民進黨 立委陳亭妃與無黨籍台南市議長郭信良本月12日聯手舉辦「挺偉哲、挺18！」造勢，台南市長黃偉哲卻以「時間抽不出來」為由不出席。有人將矛頭指向郭為國民黨 市長候選人謝龍介站台引發綠營不滿，陳亭妃則說「有人綁架市長」，活動還是會辦，市長要不要到都尊重。

黃偉哲表示，陳亭妃有向他說明12日造勢活動的用意，他覺得出發點不錯，但競選團隊討論結果，認為時間抽不出來。

陳亭妃說，她是民進黨中執委，也是黃偉哲台南競總的總督導，已完成相關動員，黃市長是否參加都尊重，那是市長與競總的問題，不是她的問題；今年選情冷，民進黨主席蔡英文下達動員令，盼台南不只要贏，還要大贏，才有氣勢，民進黨沒有分裂本錢，18歲公民權才可催出高的投票 率。

陳亭妃直指，「這件事比8點檔還精彩」，若競總有人為個人利益，將國家的民主進展拋到腦後，故意與中央黨部唱反調、綁架市長，不讓他參加，那也沒辦法，但她絕不能對民主關鍵時刻冷漠以對，因此當天造勢活動將照辦。

對於陳、郭要辦挺黃造勢，黃偉哲競總發言人呂維胤表示，郭信良在謝龍介競總成立時呼籲大家支持謝，必須為政治行為負責，後來受到壓力，改口要替黃偉哲競選造勢，到底是為了個人政治利益計算，還是聯合國民黨挑撥分化，相信選民自有判斷。

郭信良說，他雖是無黨，但3年多來力挺黃偉哲，沒讓黃受到在野黨及無黨議員刁難，他基於議會同事情誼替謝龍介站台，不用刻意放大。謝龍介陣營昨也聲援郭信良，指郭重情義才會來站台，反觀黃偉哲3年多來凡遇預算審查，就極力請託郭協助疏通在野黨，如今卻失了良心，抨擊黃陣營「僭越無禮」。