社群之夜殘酷舞台 陳時中成尷尬王

28日晚的民進黨 社群之夜是年輕人舞台，綠營政治明星熱度大不同，壓軸登場的蔡英文 總統最受歡迎，氣氛High到最高點，蔡英文數度要台下粉絲們冷靜一點。相較下，民進黨台北市長候選人陳時中 一登台自嘲說，「Hi everyone, how's going」，現場卻只有零星掌聲，宛如殘酷舞台。

為爭取年輕票，民進黨把花稍的社群操作當成「特效藥」，一不小心補藥變瀉藥，陳時中前陣子操作包括去gay吧、免治馬桶偷窺等爭議，反而造成反效果，人設「逆時中」。

陳時中說，有人喜歡講IQ，他IQ也不差，但不敢說最好，大概跟大家差不多，但「我EQ非常好，這段時間大家罵我都挺得住」。

蔡英文回到熟悉的「辣台派」主場，本來20分鐘的講稿，在歡呼聲中硬是講了40分鐘才結束；而陳時中昨晚身穿未紮進褲子的白襯衫，一派輕鬆登台，自嘲被對手攻擊不會講英文一事，觀眾卻冷淡；講起自己被攻擊是「太上衛福部長」，同樣沒有太多的加油鼓勵聲，蔡英文若是「人氣王」，陳時中無疑是「尷尬王」。

陳時中只是選戰中的綠營縮影，近年民進黨迷信社群操作，名嘴、媒體人側翼甚至一度主導數日選戰議題話語權，更危及到民進黨選情，連黨中央都被嚇出一身冷汗，台北市長柯文哲揶揄說，民進黨本該是「狗搖尾巴」的協同作戰，顯已失控為「尾巴搖狗」。