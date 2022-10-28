衛福部官員夜奔競總 密會陳時中 藍批行政不中立

高端疑雲未解，衛福部長薛瑞元、指揮中心發言人莊人祥等人27日現身民進黨台北市長候選人陳時中競選總部，引發密會質疑。（記者曾吉松／攝影）

選戰倒數不到一個月，高端近日臨床試驗與陸資爭議疑雲未解，昨晚傳出指揮中心團隊，由衛福部長薛瑞元帶隊，包含疫情指揮官王必勝、發言人莊人祥等人前往位於北平東路的民進黨 台北市長候選人陳時中 競選總部。

薛瑞元證實見面，但強調不是開會，只是「下班和老朋友見見面」；莊人祥說，他是和老長官吃飯，因為剛好「百日沒見」。

昨晚陳時中競總整夜燈火通明，陳時中在辦公室內與立委及幕僚群核對今晚蔡英文總統要出席「社群之夜」流程，直到深夜仍未見陳時中離開競總。

國民黨 立委洪孟楷昨說，從高端疫苗爭議來看，薛瑞元根本就沒有全盤掌握，敏感時刻「是在密會、交涉什麼嗎？」當然是瓜田李下、行政不中立之嫌，今天若換作是國民黨官員，早就被嚴重砲轟下台，呼籲民進黨不要雙標，更不要把中華民國的官員當成民進黨的黨官來做，「指揮中心儼然成為競辦分部」。

國民黨立委李德維也質疑，在此敏感時機，政府一直在做啟人疑竇、讓人合理懷疑的事，不能怪在野黨有所質疑。時力立委邱顯智表示，陳時中正在選台北市長、又正值高端爭議，瓜田李下，不免讓人有所質疑，應考量民眾觀感。

陳時中投身台北市長選戰後，與指揮中心關係仍舊密切，也不時傳出，指揮中心團隊時常與陳時中會商。王必勝多次聲援陳時中，還曾在指揮中心滿千日記者會，三次公開表示「我們懷念陳時中」，國民黨台北市長候選人蔣萬安質疑「王必勝是陳時中分身，指揮中心變競辦」。陳時中則稱，他已經很久沒跟王必勝聯絡。