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衛福部官員夜奔競總 密會陳時中 藍批行政不中立

台灣新聞組／台北28日電
高端疑雲未解，衛福部長薛瑞元、指揮中心發言人莊人祥等人27日現身民進黨台北市長候選人陳時中競選總部，引發密會質疑。（記者曾吉松／攝影）
高端疑雲未解，衛福部長薛瑞元、指揮中心發言人莊人祥等人27日現身民進黨台北市長候選人陳時中競選總部，引發密會質疑。（記者曾吉松／攝影）

選戰倒數不到一個月，高端近日臨床試驗與陸資爭議疑雲未解，昨晚傳出指揮中心團隊，由衛福部長薛瑞元帶隊，包含疫情指揮官王必勝、發言人莊人祥等人前往位於北平東路的民進黨台北市長候選人陳時中競選總部。

薛瑞元證實見面，但強調不是開會，只是「下班和老朋友見見面」；莊人祥說，他是和老長官吃飯，因為剛好「百日沒見」。

昨晚陳時中競總整夜燈火通明，陳時中在辦公室內與立委及幕僚群核對今晚蔡英文總統要出席「社群之夜」流程，直到深夜仍未見陳時中離開競總。

國民黨立委洪孟楷昨說，從高端疫苗爭議來看，薛瑞元根本就沒有全盤掌握，敏感時刻「是在密會、交涉什麼嗎？」當然是瓜田李下、行政不中立之嫌，今天若換作是國民黨官員，早就被嚴重砲轟下台，呼籲民進黨不要雙標，更不要把中華民國的官員當成民進黨的黨官來做，「指揮中心儼然成為競辦分部」。

國民黨立委李德維也質疑，在此敏感時機，政府一直在做啟人疑竇、讓人合理懷疑的事，不能怪在野黨有所質疑。時力立委邱顯智表示，陳時中正在選台北市長、又正值高端爭議，瓜田李下，不免讓人有所質疑，應考量民眾觀感。

陳時中投身台北市長選戰後，與指揮中心關係仍舊密切，也不時傳出，指揮中心團隊時常與陳時中會商。王必勝多次聲援陳時中，還曾在指揮中心滿千日記者會，三次公開表示「我們懷念陳時中」，國民黨台北市長候選人蔣萬安質疑「王必勝是陳時中分身，指揮中心變競辦」。陳時中則稱，他已經很久沒跟王必勝聯絡。

陳時中 國民黨 民進黨

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