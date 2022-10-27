資策會提告 高虹安反控公然說謊

民眾黨新竹市長參選人高虹安26日上午舉行記者會，澄清在資策會任職期間無違規兼職，且皆有報備當時主管。(記者曾原信／攝影)

資策會昨天發出聲明，指民眾黨新竹市長候選人高虹安赴美進修未報備、不當兼職科智企業，並向法院提吿。高虹安昨反擊表示，已委託律師處理，且出示當年與資策會主管電郵自清，指資策會執行長卓政宏在國會公然說謊，她沒領科智薪水，何來「兼職」？

至於資策會前天聲明，卓政宏就任執行長時已辭去所有營利事業職務，在資策會任職期間的兼職，都是非營利機構或公益團體的董監事，而非經理人。媒體人黃揚明昨稱卓政宏去年領交通部所屬財團法人8萬5000元台幣(約2658美元)兼職費，並出示卓領取費用的文件為證，網友稱「迴力鏢來的又快又急」。

高虹安昨批，卓政宏19日在立法院表示，不知道她到辛辛那提大學進修，直到她第4學期申請短期進修時，主管才知情，是公然在國會說謊。高虹安出示2012年赴美派駐工作時、學位進修第一學期，與時任資策會副執行長龔仁文通信的電子郵件，同時副本給時任創研所所長楊仁達、時任創研所組長顏均泰，直屬主管們不可能不知情。

高虹安指出，資策會官方網站和會內電子報2015年就以「科智企業業務處處長」頭銜稱呼她，並出示切結書說，她沒有領科智企業薪資，還去翻10年前的郵件證明主管是交辦。