選前之夜 陳時中搶走凱道 蔣萬安力爭中正堂

凱達格蘭大道是大選兵家必爭之地，藍綠台北市長候選人都想搶選前之夜路權。(本報資料照片)

凱達格蘭大道是北市長選前之夜兵家必爭之地，昨天由民進黨 候選人陳時中 搶到11月25日路權，國民黨 候選人蔣萬安則申請失利，國民黨北市黨部主委黃呂錦茹批，單搶到25日也無法提前場布，為什麼還要惡搞？陳時中陣營反擊，不如蔣公子意就認為別人是惡搞，心態不健康。

台北中國時報報導，國民黨黨務人士表示，若民進黨堅持占有選前之夜凱達格蘭大道路權，蔣萬安選前之夜備案規畫將改至中正紀念堂的自由廣場、中山南路上，仍會讓人流自然溢出道凱道附近，不過備案也仍要跟市府相關單位協調後續執行細節，「一切還再努力中」。

本報系聯合報報導，台北市府昨天開放網路登記選前之夜路權，凌晨0時開搶，藍綠白陣營積極爭取，相較藍綠搶總統府前的凱達格蘭大道，無黨籍候選人黃珊珊則因市長柯文哲將卸任，申請北市府前的市民廣場，頗具傳承意義。

黃珊珊競選總部發言人李昀臻表示，目前仍有三個地方正在評估中，為市府周邊路段、大型停車場、大型空地，後兩者為私地。目前評估選前之夜要採溫馨或激情，再決定在哪個場地舉辦。

黃呂錦茹說，他們凱道申請22日到24日共3天，25日晚上被別人拿走，但是對方只拿到25日，也沒辦法提前場布。陳時中陣營已經在民進黨中央黨部市民農場市集大興土木，也知道22到24日要場地布置凱道，為什麼要只申請25日？「民進黨為什麼要惡搞？陳時中疫苗惡搞，連場地也要惡搞？」

黃呂錦茹指出，有暫借國民黨中央黨部周邊的八德路二段路權，站在市黨部角度，希望陸續預備一些場地。

陳時中競總總幹事吳思瑤回應，路權申請規則就是北市府制訂的，蔣萬安參選市長應遵循制度，陳時中陣營因為準備充足，兢兢業業準時登記，也謝謝老天爺給運氣，國民黨所說的「惡搞」，難道是懷疑柯市府制度上有所偏頗嗎？

此外，選戰今起倒數30天，民進黨秘書長林錫耀昨在中常會表示，過去相當冷清的選戰已在各地升溫，本周推出支持18歲公民權後，下周中常會將繼續推出「反黑金」論述。國民黨評估，有機會六都過半、拿下16縣市，中台灣藍營選情相對穩定，選戰關鍵將是北北基桃的勝負，國民黨勢必將重心放在北台灣。

民進黨青年軍「國務青」昨舉辦催票記者會，爭取18歲公民權的同意票。民進黨主席蔡英文表示，距離投票日只剩下一個月，拜託訂車票、揪朋友、回家投下正確的一票；希望社會大眾在肯定中央執政的同時，也能夠支持民進黨在地方推出的好人才。

據轉述，民進黨立法院黨團總召柯建銘說，台北市、新竹市、苗栗縣等「三腳督」選區，只要票衝過得過四成，就有勝選機會。

國民黨人士指出，在最後一個月，大型造勢活動都會辦在桃園、新北等地，盼能一舉拿下北北基桃。目前藍營執政的14縣市，澎湖因三腳督，選情較膠著，苗栗則因為議長鍾東錦脫黨參選，也對選情造成衝擊；但若最終能拿下台北、基隆、桃園，就算澎、苗落敗，總席次也能達到15席，六都也將過半。