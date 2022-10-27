我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

銀行「吃定」小客戶 拜登開選舉支票：打擊不合理收費

中共20大嚇跑投資人 海外上市中企損失700億

選前之夜 陳時中搶走凱道 蔣萬安力爭中正堂

台灣新聞組／台北27日電
凱達格蘭大道是大選兵家必爭之地，藍綠台北市長候選人都想搶選前之夜路權。(本報資料照片)
凱達格蘭大道是大選兵家必爭之地，藍綠台北市長候選人都想搶選前之夜路權。(本報資料照片)

凱達格蘭大道是北市長選前之夜兵家必爭之地，昨天由民進黨候選人陳時中搶到11月25日路權，國民黨候選人蔣萬安則申請失利，國民黨北市黨部主委黃呂錦茹批，單搶到25日也無法提前場布，為什麼還要惡搞？陳時中陣營反擊，不如蔣公子意就認為別人是惡搞，心態不健康。

台北中國時報報導，國民黨黨務人士表示，若民進黨堅持占有選前之夜凱達格蘭大道路權，蔣萬安選前之夜備案規畫將改至中正紀念堂的自由廣場、中山南路上，仍會讓人流自然溢出道凱道附近，不過備案也仍要跟市府相關單位協調後續執行細節，「一切還再努力中」。

本報系聯合報報導，台北市府昨天開放網路登記選前之夜路權，凌晨0時開搶，藍綠白陣營積極爭取，相較藍綠搶總統府前的凱達格蘭大道，無黨籍候選人黃珊珊則因市長柯文哲將卸任，申請北市府前的市民廣場，頗具傳承意義。

黃珊珊競選總部發言人李昀臻表示，目前仍有三個地方正在評估中，為市府周邊路段、大型停車場、大型空地，後兩者為私地。目前評估選前之夜要採溫馨或激情，再決定在哪個場地舉辦。

黃呂錦茹說，他們凱道申請22日到24日共3天，25日晚上被別人拿走，但是對方只拿到25日，也沒辦法提前場布。陳時中陣營已經在民進黨中央黨部市民農場市集大興土木，也知道22到24日要場地布置凱道，為什麼要只申請25日？「民進黨為什麼要惡搞？陳時中疫苗惡搞，連場地也要惡搞？」

黃呂錦茹指出，有暫借國民黨中央黨部周邊的八德路二段路權，站在市黨部角度，希望陸續預備一些場地。

陳時中競總總幹事吳思瑤回應，路權申請規則就是北市府制訂的，蔣萬安參選市長應遵循制度，陳時中陣營因為準備充足，兢兢業業準時登記，也謝謝老天爺給運氣，國民黨所說的「惡搞」，難道是懷疑柯市府制度上有所偏頗嗎？

此外，選戰今起倒數30天，民進黨秘書長林錫耀昨在中常會表示，過去相當冷清的選戰已在各地升溫，本周推出支持18歲公民權後，下周中常會將繼續推出「反黑金」論述。國民黨評估，有機會六都過半、拿下16縣市，中台灣藍營選情相對穩定，選戰關鍵將是北北基桃的勝負，國民黨勢必將重心放在北台灣。

民進黨青年軍「國務青」昨舉辦催票記者會，爭取18歲公民權的同意票。民進黨主席蔡英文表示，距離投票日只剩下一個月，拜託訂車票、揪朋友、回家投下正確的一票；希望社會大眾在肯定中央執政的同時，也能夠支持民進黨在地方推出的好人才。

據轉述，民進黨立法院黨團總召柯建銘說，台北市、新竹市、苗栗縣等「三腳督」選區，只要票衝過得過四成，就有勝選機會。

國民黨人士指出，在最後一個月，大型造勢活動都會辦在桃園、新北等地，盼能一舉拿下北北基桃。目前藍營執政的14縣市，澎湖因三腳督，選情較膠著，苗栗則因為議長鍾東錦脫黨參選，也對選情造成衝擊；但若最終能拿下台北、基隆、桃園，就算澎、苗落敗，總席次也能達到15席，六都也將過半。

民進黨 國民黨 陳時中

上一則

蘇起：台灣被蔡英文操作成「3張陰陽臉」 陷戰略絕境

下一則

大貓熊「團團」病灶擴大 改採舒緩治療 園方：盼活更久

延伸閱讀

新聞評論／市場老婦道破阿中「仇恨值」 小英仍無感？

新聞評論／市場老婦道破阿中「仇恨值」 小英仍無感？
綠批蔣萬安洩漏秘密 蔣指陳時中護航高端人神共憤

綠批蔣萬安洩漏秘密 蔣指陳時中護航高端人神共憤
蓋洛普民調 蔣萬安領先 陳時中超車黃珊珊

蓋洛普民調 蔣萬安領先 陳時中超車黃珊珊
藍：陳時中林佳龍選情不佳 柯：抗陳時中保台北

藍：陳時中林佳龍選情不佳 柯：抗陳時中保台北

熱門新聞

張瑞玲努力到最後一刻，不放過任何可以活下去的機會。(取材自臉書)

台51歲女主播不敵病魔癌逝「我沒逃 是醫生要我放棄的」

2022-10-26 21:26
周玉蔻曝光年輕時的舊照。（Hit Fm提供、截圖自臉書）

69歲周玉蔻「清純嫩照」曝光 網驚呼：超越林青霞

2022-10-25 21:52
對於蔡英文（右）所謂矽盾之說，專家反而覺得，台灣在半導體市場主導地位反而讓自己更加危險，左為張忠謀。（路透）

FT：台積電困迫美中角力之間 對台灣是絆網而非矽盾

2022-10-24 04:34
台灣前立委黃義交驟逝。圖／本報系資料照

「多年感情到頭來只剩一卡皮箱」 黃義交稱生命中最重要4人

2022-10-17 12:35
民進黨立法委員王定宇。 圖／本報系資料照

王定宇：習近平黨政軍一把抓 「稱帝」後雞犬皆升天

2022-10-23 10:57
菲律賓籍男子肯尼斯（Kenneth Bolivar Distura）2019年在西雅圖搭長榮航空班機赴台，飛行到一半竟起色心，撫摸鄰座的美籍女子胸部，還撕裂對方的內褲、指侵她下體。（本報資料片）

長榮機上撕乘客內褲還指侵 禿頭菲男假釋付保護管束

2022-10-24 21:57

超人氣

更多 >
媒體還原現場：栗戰書發動 習近平下令 胡錦濤被離席

媒體還原現場：栗戰書發動 習近平下令 胡錦濤被離席
35歲華女 紐約法拉盛跳樓身亡 疑有抑鬱症

35歲華女 紐約法拉盛跳樓身亡 疑有抑鬱症
壓不住通膨還賠了幾百億美元 聯準會可能被痛罵？

壓不住通膨還賠了幾百億美元 聯準會可能被痛罵？
台51歲女主播不敵病魔癌逝「我沒逃 是醫生要我放棄的」

台51歲女主播不敵病魔癌逝「我沒逃 是醫生要我放棄的」
報稅時可以節稅 未來還能省錢的7種方法

報稅時可以節稅 未來還能省錢的7種方法