黑白集／政治操作被看穿 「芒果乾」還賣得動？

「芒果乾」和「抗中保台」，曾幫民進黨在選舉攻城掠地，近來卻成了反指標。(本報資料照片)

「芒果乾(亡國感)」和「抗中保台」，曾幫民進黨 在選舉攻城掠地，無往不利。但這次，兩個口號非但燒不起來，甚至變成民眾揶揄、嘲弄的話題。掌權者言不由衷，炒作過頭，就會有這種反效果。

民進黨仍千方百計想要叫賣「芒果乾」。前幾天，陳明通才一改自己「蔡總統任內兩岸不會打仗」的說法，宣稱中共 可能在2023年「以戰逼談」。先前裴洛西訪台，及中共演出飛彈越台危機，蔡政府也曾大炒抗中；但當時民眾更關心的，卻是林智堅論文抄襲及陳時中 的疫苗問題。

要說是民眾「彈性疲乏」，或地方選舉與兩岸、國際因素較無關，只能解釋部分原因。更重要的是，民眾看清「抗中保台」的後果，竟是強要人民吃萊豬核食和延長兵役。隱藏在「芒果乾」底下的，是當政者無盡的特權、濫權、擴權，連司法檢調都不放過。

可以說，「芒果乾」退燒，是因為「反對民進黨」已成「全民最大黨」。儘管「死忠的」仍不乏其人，但稍有理性的民眾都看得出來，這些口號只是綠營為延續政權的政治操作。失去了公信力，蔡政府的主張也成了反指標。

中共20大結束，對台政策更強硬，將是蔡政府下一波操作標的。台海的確日趨嚴峻，但當民眾認清，蔡政府就是促使情勢惡化的元凶，目的就是想藉此獲利，「芒果乾」還賣得動嗎？