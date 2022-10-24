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韓國瑜趕場輔選 未正面回應是否投入2024大選

台灣新聞組／台北24日電
國民黨台北市議員戴錫欽（右二）23日舉行競選總部成立大會，高雄市前市長韓國瑜（左二）為他與台北市長候選人蔣萬安（右一）送上一把象徵「凍蒜」的青蒜。(記者余承翰／攝影)
國民黨台北市議員戴錫欽（右二）23日舉行競選總部成立大會，高雄市前市長韓國瑜（左二）為他與台北市長候選人蔣萬安（右一）送上一把象徵「凍蒜」的青蒜。(記者余承翰／攝影)

高雄市前市長韓國瑜昨天先為北市議員候選人戴錫欽站台，韓國瑜當場喊話民進黨北市長候選人陳時中「愁眉苦臉沒選票」，選民只會覺得「我是不是欠你錢沒還？」之後又趕場幫北市議員候選人應曉薇輔選，立委賴士葆在台上呼籲議員票投應曉薇、市長票投蔣萬安，並問韓國瑜是否投入2024大選？韓國瑜則無正面回應。

韓國瑜接連兩天到台北市幫議員候選人站台，並二度與國民黨北市長候選人蔣萬安合體，對於韓國瑜喊話陳時中「愁眉苦臉沒選票」，陳時中競辦發言人羅浚晅回應，政治人物須謹言慎行，人民認識陳時中已超過千天，民眾在意要當市長的人，有無辦法把事處理好，至於討好群眾的嬉皮笑臉，從來不是陳時中特質。

對於韓國瑜是否在台北市再掀「韓流」效應？陳時中受訪表示，「我是希望有暖流啦」；無黨籍北市長候選人黃珊珊則對於「韓流」再起對蔣萬安加分還是扣分？黃珊珊說，「扣分加分應該問台北市民。」

韓國瑜繼前天幫北市議長陳錦祥競總成立站台後，昨又連趕兩場議員候選人造勢場合，所到之處魅力不減，韓國瑜昨天中午先到戴錫欽總部成立大會，支持者興奮大喊「韓國瑜我愛你」、「韓國瑜選總統」，韓也送上包子、粽子給蔣萬安、戴錫欽象徵「包中」好彩頭。

韓國瑜致詞也問選民，如果蔣萬安跟陳時中站一起，顏值如何？台下民眾大喊「不用比了。」韓更表示，「他要跟陳時中講，愁眉苦臉沒有選票，怎麼愈選愈苦、眉頭深鎖去和選民握手？」選民只會覺得「我是不是欠你錢沒還」。

韓國瑜昨稍晚出席應曉薇慈善音樂會，致詞時更開玩笑說，主持人擔心下雨，「但我的腦袋跟手表一樣都有防水功能」，逗得支持者開心大笑。賴士葆致詞時也提到，這場選舉對台灣太重要，甚至最重要的是2024，賴也轉頭問，「不知道韓國瑜要不要選？」民眾立馬躁動，韓國瑜則沒正面回應。

昨天也現身為議員候選人輔選的前總統馬英九，也被問及韓國瑜是否選2024？馬英九僅表示，沒有評論。

韓國瑜 陳時中 馬英九

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