新聞評論／確診不能投票 重演戕害民主鬧劇

中選會主委李進勇拿防疫當藉口沒收確診者的投票權，連綠營民代都要求懸崖勒馬。（本報資料照片）

對於四年前地方選舉的亂象，大家都記憶猶新；那場混亂的選舉，讓時任中選會主委陳英鈐辭職丟官，也讓民進黨有了藉口「沒收公投」。今年選舉，中選會主委李進勇又拿防疫 當藉口，沒收確診者的投票 權；這次，連綠營民代都看不下去，要求行政院和中選會懸崖勒馬，不能重演戕害民主歷史錯誤。

蔡英文總統還高唱著「18歲公民權」，李進勇卻要沒收30萬確診者的公民權；蔡政府說要「與病毒共存」，防疫措施已經大幅鬆綁，中選會的選務規畫卻死抱舊的防疫指引，彷彿停格在去年5月間。而且無論李進勇怎麼說「不違憲」，民眾都想不透，為什麼確診者可以參加考試，卻禁止投票？

事實上，李進勇引用司法院大法官釋字690號解釋，指限制確診者投票不違憲的說法，根本是移花接木。大法官解釋：「關於必要之處置應包含強制隔離在內之部分，對人身自由之限制，尚不違反法律明確性原則」，指的是隔離的處分不違憲，根本不涉及人民投票權；李進勇是擴大解釋，強為中選會不作為找辯詞。

依法論法，除非是受到褫奪公權宣告的受刑人，否則公民參政權並不受到影響。這正是保外就醫的「受刑人」陳水扁也能投票的原因。連受刑人的公民權利都須保障，哪有機關能夠率爾剝奪確診者的公民權？選務機關應該做的是，配合防疫單位，在可控制的防疫措施裡，確保確診者投票權不受侵害，而不是假防疫之名，沒收人民的公民權。中選會開民主倒車的作為，依法論理都站不住腳。

疫情 是全世界的難題，但因為疫情要剝奪人民投票權，恐怕真是台灣獨創。南韓總統大選時，疫情比台灣嚴重許多，都可以安排投票專道、專時、專區來處理；美國也僅要求確診者和其他人保持距離。這些民主國家絕不敢輕易挑戰人民投票權；他國經驗寫好的答卷都已公開，中選會卻連抄襲都懶，到底是只想一紙公文切割省事，或者背後還有說不得的政治算計？

衛福部長薛瑞元強調，指揮中心考慮疫情，不會考慮選舉；但他的解釋還是很「選舉」。他說，南韓投票後確診者往上衝，而如果設置專區，某投票所「剛好只有一人投票，就不是秘密投票」。這更是本末倒置的怪論。這個政府連人民的投票權都要剝奪了，竟然侈言保護「投票秘密」！有這種倒果為因的論調，難怪剝奪人民投票權會這麼理所當然。

不要說四年前那場「投票與開票同步」的台北市長選舉，勝負差距只在3000票；今年是九合一選舉，對基層里長來說，很可能一兩票之差就會改變選舉結果，確診者投票與否真會有「一夕變天」的危機。以現在每日控管確診數推估，中選會的規定可能會影響到30萬人公意表達，因此不分藍綠候選人都期期以為不可。

更何況，雖然疫情並未實質降溫，但為讓前指揮官陳時中落跑去參選，蔡政府強調現在是「與病毒共存」的新防疫作為，不斷放鬆，連衛福部都呈現防疫疲勞，偏偏又對確診者投票格外嚴格，其間矛盾，除了行政怠惰或政治算計外，人民實在想不出中選會為何要這麼野蠻地違法違憲阻卻民主？

更關鍵的是，以現況而言，只要不篩不說，誰知道誰確診？中選會作法只會讓在乎自己投票權的公民不篩不說，誰也擋不住他去投票，反而會造成更多的黑數與更大的疫情擴散危機。中選會這種大開民主倒車的作為，還是早點轉彎為當，否則未來選務紛爭必多，再多幾個主委也不夠辭。