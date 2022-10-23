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客家義民嘉年華同台 蔣萬安、黃珊珊、陳時中零互動

記者林麗玉／台北23日電
無黨籍北市長候選人黃珊珊、國民黨候選人蔣萬安及民進黨候選人陳時中等人參與客家義民嘉年華活動，三人相繼到場，全程零互動。（記者林麗玉／攝影）
無黨籍北市長候選人黃珊珊、國民黨候選人蔣萬安及民進黨候選人陳時中等人參與客家義民嘉年華活動，三人相繼到場，全程零互動。（記者林麗玉／攝影）

一年一度的台北客家義民嘉年華活動，今天上午8時在台北市客家文化主題公園啟動「台北領航」帆船，主辦單位同時邀請無黨籍北市長候選人黃珊珊、國民黨候選人蔣萬安及民進黨候選人陳時中等人參與，三人相繼到場，黃珊珊被安排在蔣萬安旁邊，陳時中則站在相隔好幾人旁，但三人全程零互動。

無黨籍北市長候選人黃珊珊、國民黨候選人蔣萬安及民進黨候選人陳時中等人參與客家義民...
無黨籍北市長候選人黃珊珊、國民黨候選人蔣萬安及民進黨候選人陳時中等人參與客家義民嘉年華活動，三人相繼到場，全程零互動。（記者林麗玉／攝影）

由台北市長柯文哲和3000名鄉親組成以「義民35‧客+潮」為主題的六大隊伍，一起挑起擔頭，為「2022台北客家義民嘉年華」挑擔奉飯揭開序幕。

這次的挑起擔頭全程隊伍繞行台北市區2.4公里，柯文哲、徐世勳、黃珊珊站第一排，蔣萬安、陳時中等站第二排帶領挑擔奉飯隊伍出發，要行出疫情後的新生活，行出希望、行出平安。

一年一度的台北客家義民嘉年華活動，23日上午8時，在台北市客家文化主題公園啟動「...
一年一度的台北客家義民嘉年華活動，23日上午8時，在台北市客家文化主題公園啟動「台北領航」帆船。（記者林麗玉／攝影）

至於今年的義民祭典重頭戲「主祭大典」上午10點50分左右在中正紀念堂舉行，除柯文哲外，黃珊珊也會出席，要藉由遵循古禮的祭禮儀式，祈求全年吉祥如意、國運昌隆，同時使參與民眾感受客家文化慎終追遠不忘本之精神。將邀請全世界的海外客家社團以視訊連線模式參與，包含各大洲及近30個國家客家團體代表，線上觀禮，共同參與莊嚴隆重的聖典。

今年台北客家義民嘉年華活動已是第35周年舉辦，除活動擴大舉辦，集結全台各地35尊義民爺及忠勇公神位來台北，號稱是有史以來最盛大一次。

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