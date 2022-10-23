客家義民嘉年華同台 蔣萬安、黃珊珊、陳時中零互動
一年一度的台北客家義民嘉年華活動，今天上午8時在台北市客家文化主題公園啟動「台北領航」帆船，主辦單位同時邀請無黨籍北市長候選人黃珊珊、國民黨候選人蔣萬安及民進黨候選人陳時中等人參與，三人相繼到場，黃珊珊被安排在蔣萬安旁邊，陳時中則站在相隔好幾人旁，但三人全程零互動。
由台北市長柯文哲和3000名鄉親組成以「義民35‧客+潮」為主題的六大隊伍，一起挑起擔頭，為「2022台北客家義民嘉年華」挑擔奉飯揭開序幕。
這次的挑起擔頭全程隊伍繞行台北市區2.4公里，柯文哲、徐世勳、黃珊珊站第一排，蔣萬安、陳時中等站第二排帶領挑擔奉飯隊伍出發，要行出疫情後的新生活，行出希望、行出平安。
至於今年的義民祭典重頭戲「主祭大典」上午10點50分左右在中正紀念堂舉行，除柯文哲外，黃珊珊也會出席，要藉由遵循古禮的祭禮儀式，祈求全年吉祥如意、國運昌隆，同時使參與民眾感受客家文化慎終追遠不忘本之精神。將邀請全世界的海外客家社團以視訊連線模式參與，包含各大洲及近30個國家客家團體代表，線上觀禮，共同參與莊嚴隆重的聖典。
今年台北客家義民嘉年華活動已是第35周年舉辦，除活動擴大舉辦，集結全台各地35尊義民爺及忠勇公神位來台北，號稱是有史以來最盛大一次。
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