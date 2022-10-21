黑白集／黃花崗撐18歲公民權？ 黃珊珊似是而非

立法院這會期啟動修憲工程，發動修憲的民進黨初步聚焦在18歲公民權等議題，圖為民間團體推動下修投票年齡。(圖：台少盟提供) 圖：台少盟提供

台少盟等團體拜會黃珊珊，呼籲她支持18歲公民權。黃珊珊立表同意，但搬出的理由卻很另類。她說黃花崗烈士很多人都是18、19歲，這樣的進步力量可讓國家決策較願冒險、改革，而非守舊。此論乍聽有理，細究其實似是而非。

黃花崗起事者中確有幾人未滿20歲，平均起來卻已近30。著名的林覺民年方25即就義，卻早已娶妻生子，「與妻訣別書」就交代妻陳意映要善撫5歲子「使其肖我」，意映腹中還另有一孕。難道25歲就算守舊，非要18歲才夠冒險？

當年革命者固多青年，但願拋頭顱的，畢竟是晚清社會的極少數。林覺民泣訴「遍地腥羶、滿街狼犬」，能有幾個同輩認同？設若當年就可公投 要清室遜位，青年保皇黨說不定才是多數。對時局國事的識見行動，跟年齡無涉，覺悟才是真諦。

林覺民如穿越時空降臨台灣，看到當今朝上吃銅吃鐵，若竟敢浩嘆滿街狼犬還想發動革命，大概不是被衙警拘捕，而是被青年網軍1450圍剿，直接社會性死亡。

如今的歷史課綱，連辛亥革命都不見了，要拿黃花崗去支撐公民權，彷彿多重宇宙又交會了。賦予18歲公民權或事屬應然，但有些被台獨史觀餵養的青年，根本是黃花崗的反面，是來轟倒中華民國 的。若青年成了喪屍般的投票 部隊，進步性還剩幾許？