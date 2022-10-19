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陳時中勘災連環出包 闖紅燈又違停認錯繳罰款

記者胡瑞玲、李隆揆、徐偉真、潘才鉉、劉懿萱／台北19日電
民進黨台北市長參選人陳時中（中）穿皮鞋勘災惹議，小編又被抓包裁掉皮鞋的照片，議員徐巧芯質疑「心虛」。（取材自臉書）
民進黨台北市長參選人陳時中（中）穿皮鞋勘災惹議，小編又被抓包裁掉皮鞋的照片，議員徐巧芯質疑「心虛」。（取材自臉書）

民進黨台北市長參選人陳時中勘災連環出包，不僅被爆料座車闖紅燈、違停，員警未開罰單也未開密錄器，陳時中昨緊急認錯並繳納罰款，但陳穿皮鞋勘災遭噓，小編又被抓包裁圖惹議。

陳時中昨表示，不管是什麼理由，既然違規，就依規定繳納罰鍰，有錯就認錯；他現在什麼地方都敢「蹽落去」（意指走進去、參與），無論穿什麼鞋，如果穿皮鞋不方便，光腳丫也沒問題。

台北市大雨災情不斷，陳時中連日勘災，卻遭民眾爆料16日到康湖隧道勘災時，座車在內湖成功路5段搶快闖紅燈，車輛也違停在公車停靠區八分鐘，員警攔下僅勸導未舉發，市警局卻說查處違規無密錄畫面。

曾違停遭綠營撻伐的國民黨北市議員徐巧芯表示，這幾個月以來，綠營把她違停當成十惡不赦的頭號犯罪，現在迴力鏢來了，「我要求比照徐巧芯模式，公開員警密錄器」。北市內湖警分局表示，已經補開罰單，至於員警未開密錄器責任仍待研議。

陳時中競總總幹事吳思瑤昨表示，違規就是不對，應該改進；隨後馬上繳清3900元台幣（約93.65美元）罰鍰，分別為1200元公車站牌違停、2700元闖紅燈。

媒體人羅旺哲在臉書發文，他跑政治新聞那麼久，第一次看到有參選人穿皮鞋勘災，但後來在陳臉書看不到勘災影片，只剩一張被裁圖看不到陳時中皮鞋的照片。徐巧芯也質疑，這就是心虛，會讓人覺得此地無銀三百兩，自己都覺得這樣做是不對的。

國民黨台北市長參選人蔣萬安表示，陳時中可能沒當過民意代表，比較沒有經驗。「我們比較知道勘災都會遇到泥濘、積水等，所以穿雨鞋比較方便」。

此外，國民黨新北市議員葉元之指出，民眾爆料林佳龍座車違規停婦幼車格。林佳龍競選辦公室昨說，經向司機查證確有此事，已要求不可再犯，對造成不便及社會錯誤示範，也表達歉意。

陳時中 國民黨 臉書

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