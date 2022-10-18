雨災未坐鎮挨轟 柯文哲酸蘇貞昌：e化時代別做秀

被指責沒有坐鎮防災應變中心，台北市長柯文哲忍不住嗆，「現在都e化時代了，全部都遠距辦公，還要坐鎮防災中心給人家看，太弱了。」（記者蘇健忠／攝影）

尼莎颱風導致雙北出現災情，台北市長柯文哲 周日在中部輔選，新北市長侯友宜去新竹，雖都趕回坐鎮，卻成綠營攻擊箭靶。柯文哲昨天表示，「網路無所不在，柯文哲無所不在，這種口水戰，特別是選舉到了比較多，聽一聽就好。」侯則說，他離開時未傳災情才到新竹，有災情就馬上返回，未影響救災。

民進黨 立委昨天砲口對向柯文哲及國民黨台北市長參選人蔣萬安，左批柯文哲雨災仍南下持續輔選，右打蔣選擇拚選舉。民進黨台北市長參選人陳時中 競選總部昨天開「尋找台北市長柯文哲」記者會，批柯無心市政就辭職下台，並要求柯向台北市民道歉。民進黨新北市長參選人林佳龍競辦也批「新北豪大雨，侯友宜在新竹喊凍蒜」、「不要新北的，新北也不要你。」

國民黨立委反嗆綠營只想打口水戰，民進黨台北市長參選人陳時中民調可能再探低；民眾黨立委也籲執政黨勿政治操作。

侯友宜說，前天下午2時多在指揮中心並無嚴重災情，雨勢變大便馬上取消行程返回新北坐鎮，全程掌握新北狀況，沒有耽誤救災工作，晚間就趕去災情最嚴重的汐止伯爵山莊安置居民。

柯文哲表示，北市防災僅三級開設，沒有進到二級，理論上，北市消防局長等七個局處進應變中心，市府有LINE群組，有問題就隨時回報，他對過去八年建立的防災體系相當有信心，特別是颱風及強降雨。

柯昨天再嗆行政院長蘇貞昌「平常不訓練，災害發生才趕快跑到應變中心作秀給人家看」；對於被指責沒有坐鎮防災應變中心，他忍不住說，「現在都ｅ化時代了，全部都遠距辦公，還要坐鎮防災中心給人家看，太弱了。」

無黨籍台北市長參選人黃珊珊說，應變中心一級開設才需要市長坐鎮，全國都一樣，不可能什麼事情都是行政院長到第一線，不過現在選舉期間，大家都會拿這個來操作。

蔣萬安競選辦公室副發言人蔡畹鎣表示，蔣萬安前晚行程結束後，趕往內湖康湖隧道口，在確保不影響現場救災工作進度下，關心災情及慰問工作人員；昨天一早也到大湖里大溝溪生態治水園區了解災害應變情形。蔡畹鎣反問，過去疫情最嚴峻時，許多醫院急診室有許多患者排隊擠滿人，怎麼不見陳時中去現場勘查？不就是避免妨礙醫護人員救人？

柯文哲前天到中部輔選時說，市長不在沒關係，只要照SOP就行。民進黨北市議會黨團總召江志銘表示，氣象局警告北市豪大雨，柯文哲沒放在心上，北投出現土石流，市長卻在遙遠的南投；百齡橋停車場淹水逾50輛車泡水，民眾受困，這是什麼SOP？