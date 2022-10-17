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正藍軍集結 侯友宜：為林耕仁打氣

記者王駿杰、楊湛華／台北17日電
新北市長侯友宜（前排中）16日化身最強母雞，偕市長參選人林耕仁及黨籍議員參選人赴新竹竹蓮寺參香。(記者盧逸峰／攝影)
新北市長侯友宜（前排中）16日化身最強母雞，偕市長參選人林耕仁及黨籍議員參選人赴新竹竹蓮寺參香。(記者盧逸峰／攝影)

新北市長侯友宜昨天到新竹市為國民黨市長參選人林耕仁助選，他說，林耕仁是「做工的人」，一步一腳印、腳踏實地從基層做起，和菜市場出身的他一樣來自基層；林耕仁提出的政見，沒有遺忘任何一個層級的市民，和他在新北推動的政見如出一轍，因此特地來給林打氣加油。

台中市長盧秀燕日前在台中同台民眾黨新竹市長參選人高虹安，雖盧數度強調支持林耕仁，但「藍白合」傳言甚囂塵上。昨天下午，侯友宜到竹市地方信仰中心竹蓮寺參拜，和林耕仁同框，擔任竹蓮寺主委的國民黨市議會議長許修睿與藍營議員幾乎全數出席，用正藍軍集結的行動，打破藍白合傳言。

侯友宜受訪表示，林耕仁連任六屆議員，一路上腳踏實地，認真打拚深耕新竹，「做事的人聲音不用大，大家要支持這樣人來好好做事。」

侯友宜強調，政治不該是你一言我一語，做事的人應該關注過去做事的態度，未來要以一樣的態度努力去做。他勉勵林耕仁要「堅定信心、一本初衷」，外頭別人如何說，不必理會；他和林耕仁一樣，要在有限的人生中，努力為民眾解決問題。

國民黨主席朱立倫在桃園說，「我們大家都在幫忙林耕仁」；他特別拜託侯友宜，希望能全力幫忙，「侯市長是我們最強的母雞」，也特別拜託盧秀燕「希望多幫我們黨籍提名的候選人」。

侯友宜 國民黨 提名

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