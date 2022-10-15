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蔣萬安：審高端EUA為何不錄影 黃珊珊：陳時中卸責

記者楊正海、鍾維軒、徐偉真、李定宇／台北15日電
國民黨台北市長參選人蔣萬安(中)說，他要求陳時中，給民眾一個清楚的交代，因為這都是用公帑去買的疫苗，都是人民的血汗錢，這絕對不是雙手一攤，跑來選台北市長就可以逃避責任。(記者楊正海／攝影)
國民黨台北市長參選人蔣萬安(中)說，他要求陳時中，給民眾一個清楚的交代，因為這都是用公帑去買的疫苗，都是人民的血汗錢，這絕對不是雙手一攤，跑來選台北市長就可以逃避責任。(記者楊正海／攝影)

高端疫苗爆爭議，國民黨參選人蔣萬安昨再質疑，美國EUA審查都是全程錄影，去年高端EUA審查為什麼不錄影？民進黨參選人陳時中還敢說高端是台灣之光嗎？無黨籍參選人黃珊珊則批，「我負責」對陳時中來說是很奢侈的事。針對藍白圍剿，陳時中也反問蔣萬安，「是希望不要買到疫苗最好？」

蔣萬安昨說，2月的時候，高端參與WHO的團結疫苗實驗，陳時中說與有榮焉，但去年高端的EUA審查為什麼不錄影？甚至去年10月，陳時中說高端沒有打完可以送給其他國家，為什麼到最後幾乎完全沒有辦法送出去。蔣萬安要求陳時中，給國人一個清楚的交代。

陳時中(中)說採購疫苗時，政府內部會有相關程序要跑，要把程序走完備後才能去購買。...
陳時中(中)說採購疫苗時，政府內部會有相關程序要跑，要把程序走完備後才能去購買。（記者鍾維軒／攝影）

陳時中接受專訪時指自己身上滿是箭靶，若再一次不會接指揮官，柯文哲昨聽聞後大笑三聲，並指出「不能當時享受光環，然後再說好後悔，人活在世界上，權利義務都相對的。」

陳時中說，採購疫苗時，政府內部會有相關程序要跑，要把程序走完備後才能去購買。

無黨籍台北市長參選人黃珊珊說，陳時中當時說的「責任來我就扛」，現在看起來「我負責」這件事，對他來說是很奢侈的事情，甚至把責任推得一乾二淨。

陳時中 高端疫苗 EUA

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