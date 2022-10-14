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陳時中嘆身上滿是箭靶 蔣萬安：他沒搞清楚為何被討厭

記者楊正海／台北14日電
國民黨台北市長參選人蔣萬安說，他要求陳時中，給民眾一個清楚的交代，因為這都是用公帑去買的疫苗，都是人民的血汗錢，這絕對不是雙手一攤，跑來選台北市長就可以逃避責任。(記者楊正海／攝影)
國民黨台北市長參選人蔣萬安說，他要求陳時中，給民眾一個清楚的交代，因為這都是用公帑去買的疫苗，都是人民的血汗錢，這絕對不是雙手一攤，跑來選台北市長就可以逃避責任。(記者楊正海／攝影)

民進黨台北市長參選人陳時中昨接受媒體專訪，對於過去指揮中心曾說「萬華破口」引發爭議，陳時中直呼「可能到我死的時候，也是有人會講這個事情」；若要再接任指揮官，「我是不會接的」。對此，國民黨台北市長參選人蔣萬安受訪指出，陳時中一直沒有搞清楚他為什麼被討厭不被支持，是因為他無所作為。

蔣萬安、陳時中上午先後到士林區社子市場掃街、葫蘆寺參拜，互踩行程，頗有較勁意味，蔣萬安指出，行程很早就規畫好，其他參選人如何規畫他無法代表說明，他就是維持自己步調，緊握每一雙手，以爭取市民認同。

針對陳時中指自己身上滿是箭靶 ，蔣萬安說，陳時中一直沒有搞清楚他為什麼被討厭不被支持，陳時中在過去這一段期間，在對疫苗採購的過程中，百般阻撓，其實台北市民看到的是他完全政治凌駕防疫，看到他為了要和台北市長柯文哲鬥爭，甚至傷害許多的台北市民，甚至在迫切需要疫苗的時候，去擋慈濟、擋郭台銘，為高端鋪路，這是完全是置人民性命、健康於不顧。

蔣萬安表示，在疫情這段期間，陳時中也曾經說過，沒有任何人會比他更迫切需要疫苗，照常理是如此，但實際的作為，陳時中對疫苗就是百般刁難，而且甚至在立法院公然說謊，這是最沒有辦法讓人民理解、讓人民接受的事實。

蔣萬安說，他要再一次要求陳時中，應該要清楚的給民眾一個交代，不是陳時中有什麼作為，而是他無所作為，在人民最痛苦的時候，陳時中去阻擋疫苗的採購，甚至錯置疫苗採購的順序，延遲快篩試劑的購買，才會造成今天的困境。如果沒有給民眾清楚的交代，這樣子落跑要來參選台北市長，雙手一攤，這不是陳時中能夠逃避的責任。

至於高端疫苗爆爭議，陳時中說，他已經離開衛福部了；蔣萬安反問，所以陳時中還敢說高端是台灣之光嗎？2月的時候，高端參與了WHO的團結疫苗實驗，陳時中說與有榮焉，然後美國在EUA的審查都是全程錄影，但去年高端的EUA審查為什麼不錄影？

蔣萬安指出，甚至去年10月，陳時中說高端沒有打完可以送給其他國家，但為什麼到最後幾乎完全沒有辦法送出去。所以他鄭重地要求陳時中，給民眾一個清楚的交代，因為這都是用公帑去買的疫苗，都是人民的血汗錢，這絕對不是雙手一攤，跑來選台北市長就可以逃避責任。

陳時中 高端疫苗 EUA

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