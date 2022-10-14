冷眼集／高端躲政府背後數錢 誰扛責

高端疫苗。(本報資料照片)

疫情爆發以來，蔡政府屢遭質疑護航高端疫苗 ，取得緊急使用授權(EUA)過程如搭直達車，輕鬆取得指揮中心採購合約，幾個月內股價飆漲數倍；被質疑安全性、有效性時，官員們總拍胸脯、掛保證，如今審計部的報告揭露五大缺失，浪費人民納稅錢不說、還想用密件規避責任，至今卻無官員負責，是對民眾最大的輕蔑。

去年蔡政府傾全黨及政府力量，護航高端，指揮中心在二期試驗尚未解盲，就火急下單鉅資採購，面對質疑時，時任防疫指揮官陳時中 不講科學證據，頻打愛台牌說：「台灣疫苗並沒有所謂無望，我們要寄予厚望。」

疫情嚴峻、疫苗不足之際，陳時中不允許三款國際疫苗混打，理由為「缺乏科學根據」，不久後，討論高端混打國際疫苗時，改口「相關試驗不見得要國外做才能做，不然台灣永遠無法走在最前面。」

先前美國要求入境者須提出疫苗注射證明，高端榜上無名，陳時中還以「世界不是只有美國」輕挑回應，不負責的說詞，令人傻眼；剛上任指揮官12個月的王必勝也不遑多讓，被問起「為何日本 不承認高端疫苗時」，答案竟是「台灣並非WHO會員國」，千錯萬錯都是別人的錯。

指揮中心在處理高端議題時，應有的把關機制、審核制度全都失靈，只顧著幫忙開綠燈，讓高端一路暢行無阻。只可惜高端不爭氣，過去官商共同勾勒的美好願景，實際研發進度卻是牛步，迄今仍未完成二期，10月底能否延長食藥署所核准的EUA，仍是未知數。

日本為台灣人海外旅遊首選，逾百萬人接種高端如今無法享有自由入境日本而引發民怨，連過去捍衛高端不遺餘力的綠營民代、名嘴都已忍不住要求政府想辦法補救、砲轟高端不要繼續躲在政府後面數鈔票。

審計部洋洋灑灑列出高端疫苗5大缺失，證實指揮中心偏袒高端，延遲交貨卻未罰違約金，採購不透明公開，「密件」封存疫苗採購合約30年，黑箱採購，浪費民脂民膏，更是該被追究責任的重點。

如果指揮中心只是高端的超級業務，罔顧專業及職守，就不要歹戲拖棚，盡早解散關門吧！