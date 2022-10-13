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韓流北征？蔣萬安、韓國瑜有望20日同框

記者潘才鉉、劉宛琳／台北13日電
韓國瑜當年曾出席國民黨立委參選人蔣萬安的造勢活動，湧入眾多支持民眾現場人山人海。(本報資料照片)
韓國瑜當年曾出席國民黨立委參選人蔣萬安的造勢活動，湧入眾多支持民眾現場人山人海。(本報資料照片)

國民黨「人氣王」高雄市前市長韓國瑜近期復出助選藍營參選人，日前也與北市議員王鴻薇、高雄市長參選人柯志恩等人同框。北市議員秦慧珠昨日拋出競總成立預告，當中來賓包括台北市長參選人蔣萬安及韓國瑜，兩人在20日有望首度同框。

秦慧珠公布競總成立預告，將於20日在民生公園羽球場舉辦競總成立大會，邀請名單當中，包括蔣萬安、台北市前市長郝龍斌、中廣董事長趙少康等人，還有邀請擔任候選會總顧問的韓國瑜。

秦慧珠表示，她與韓國瑜一向是好友，過去也曾在立委時期共事，已是多年老友，所以請對方擔任後援會總顧問，蔣萬安則是因為與她合掛競選總部，所以大家才會湊在一起，目前尚不確定蔣萬安、韓國瑜兩人交情。

秦慧珠表示，競總成立當天蔣萬安確定會出席，韓國瑜則是有先拍錄影帶，但不知道抽不抽得出時間到場，且若是蔣、韓碰面政治效應很大，相信雙方都是聰明人，會選擇參加與否。

至於蔣、韓若合體，是否會將「韓流」帶來台北市？秦慧珠表示，韓家軍粉專很多都有支持她，因此她認為韓家軍的支持者，要支持她或蔣萬安不成問題，但「韓流」問題她就無法預測。

高雄市前市長韓國瑜10日為高雄市前議長許崑源女兒許采蓁助選，20日又要到台北幫議員助選，國民黨主席朱立倫受訪表示，每一個活動都會邀不同的對象，大家分進合擊是最好的辦法。

朱立倫表示，國民黨是大家分進合擊，也許有一些場合會碰到，有一些場合大家可能分到不同的地方，像他剛才還跟幾位副主席在分配，有一些黃道吉日，大概會有幾十場邀請，那真的是很難分配，所以大家分進合擊是最好的辦法。

對於韓國瑜復出輔選是否有扮演國民黨母雞的氣勢，朱立倫表示，國民黨每一位都是重要的助選員，也都是母雞，都可以扮演很重要的角色，「那我們都非常歡迎」。

朱立倫強調，不管韓國瑜也好，或中央助選團的每一位，包括前主席、副主席，他都希望大家一起來幫忙。當然大家都知道，國民黨現在還有最強母雞新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕也非常熱門。國民黨就是要這樣，大家一起來讓黨內候選人能夠獲得更多的支持。

韓國瑜 國民黨 羽球

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