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馬英九、王金平高雄破冰 攜手力挺柯志恩

台灣新聞組／高雄11日電
前總統馬英九（中）、立法院前院長王金平（右二）10日合體，與國民黨高雄市長參選人柯志恩（左二）。（記者林巧璉／攝影）
前總統馬英九（中）、立法院前院長王金平（右二）10日合體，與國民黨高雄市長參選人柯志恩（左二）。（記者林巧璉／攝影）

前總統馬英九、立法院前院長王金平昨天合體，力挺國民黨高雄市長參選人柯志恩。兩人在高雄澄清湖參加國慶健走活動，互動也備受矚目。馬英九致詞時說「今天有不少人是想來看我和王院長破冰」。王金平說，兩人從來沒有冰，何來破冰。柯志恩笑說，除了有粉絲說「王院長我愛你」時，馬英九有點不悅以外，其他時間都沒有嫌隙。

馬英九說，柯志恩一直以來都是做什麼像什麼，過去第一次主持節目就獲金鐘獎，第一次寫書就獲金鼎獎，現在來到高雄選市長，真的是膽子很大，過去高雄市長選舉曾發生黃俊英走路工事件，「高雄是怎麼樣的城市，怎麼有那麼多心術不正的人？」但柯志恩來高雄參選，就是要帶給市民更好的日子。

王金平表示，柯志恩是優質的人選，高雄能有這樣的人選是高雄人的福氣；柯志恩相當認真，也很快了解高雄的民意和建設需求，能將高雄帶領成為國際化城市，對城市有願景。

王說，柯志恩一個人來高雄參選，沒錢沒人，「大家有人出人、有錢出錢」，呼籲在場支持者都要當柯的助選員，一票拉一票，柯志恩就能當選。

柯志恩說，若有幸入主高雄市政府，一定會用教育翻轉高雄，為接下來十年、廿年的高雄打造成教育之都。

馬王合體，高雄市國民黨籍市議員參選人幾乎全員到齊，大陣仗吸引千名支持者一起健走，過程中，隊伍齊唱不少歌曲，也包括「梅花」、「團結就是力量」、「中華民國頌」，支持者揮舞國旗，場面浩大。

此外，年底選戰，新北是藍綠兵家必爭之地，民進黨從13日起四天內將由蔡英文總統等「三巨頭」密集輔選市長參選人林佳龍，重兵壓陣，要炒熱民進黨在新北的選情，讓支持者回流，盼反撲成功。國民黨由市長侯友宜和黨主席、前市長朱立倫坐鎮，月中起多區齊發造勢，要透過「熱戰」衝高投票率及得票數。

國民黨新北市長參選人侯友宜昨天成立競選總部，「HOUHOU青年基地」同步入厝；民進黨新北市長參選人林佳龍月中將進駐競選總部，象徵選戰進入中後期衝刺階段，巷戰肉搏即將展開。

國民黨新北市長參選人侯友宜（中）競選總部10日成立，並開心與小朋友互動。（記者胡...
國民黨新北市長參選人侯友宜（中）競選總部10日成立，並開心與小朋友互動。（記者胡經周／攝影）

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