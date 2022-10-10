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LA西裔市議員集體種族歧視白人同僚 議長引咎辭職

韓國瑜團隊大集合 李四川：很多人感念韓團隊的政績

記者林巧璉、王慧瑛／高雄即時報導
高市議員參選人許采蓁競選總部成立大會走溫情路線，除了要號召前議長許崑源的支持者外，更期望喚起藍營支持者過去罷韓時的怒氣。（記者王慧瑛／攝影）
高市議員參選人許采蓁競選總部成立大會走溫情路線，除了要號召前議長許崑源的支持者外，更期望喚起藍營支持者過去罷韓時的怒氣。（記者王慧瑛／攝影）

高雄市前市長韓國瑜在高雄首場輔選10日晚登場，韓國瑜將與國民黨高雄市長參選人柯志恩同框，替高市前議長許崑源女兒許采蓁競選總部成立大會站台。韓市府團隊也陸續歸隊，前副市長李四川低調現身相挺，前財政局長李樑堅、前新聞局長鄭照新等人皆是座上賓。

許采蓁競總成立大會營造藍營團結氣勢，中廣董事長趙少康特地至高雄替許站台。趙少康致詞說，今天是中華民國111年國慶日，蔡英文總統今演講主題是「讓世界看到更好的台灣」，台灣真的是寶島，但要讓台灣更好應該是要「讓台灣看到更好的民進黨！」蔡英文擔任總統6年來，民進黨做了很多壞事，包括林智堅論文案、新竹棒球場、桃園羽球場、陳時中爭議廣告等。民進黨過去強調言論自由、包容自由，但執政後都在干預。

「民進黨不倒台灣不會好！」趙少康說，執政黨沒有更好，台灣無法更好，大家應該換掉民進黨，語畢現場支持者一片歡呼。趙說，兩岸和平是執政黨的責任，但民進黨執政卻讓兩岸關係日益緊張，「根本是票投民進黨、青年上戰場！」

「讓許采蓁高票當選不只幫許崑源討回公道，更是幫韓國瑜討回公道！」趙少康致贈好彩頭給許采蓁，更不忘替柯志恩拉票，「高雄不是民進黨的！高雄是所有選民的，過去韓國瑜沒人看好，但最後打了漂亮的一仗。」

李四川上台時受到支持者熱情吶喊，李四川說，自己今天特地去走了沿海路，經過兩年多現在路面仍相當平順，「各位鄉親請問市長重不重要！不一樣的團隊就有不一樣的結果。」

「今天上台五味雜陳，就怕自己說太多點點滴滴會掉淚。」李四川細數，過去的路平方案、推動Ubike等政績，也說不少民眾仍感念韓團隊的努力。

許采蓁競總成立大會走溫情喊話路線，許崑源名字被多次提起，主持人說，「我們要讓在天上的許崑源，看到采蓁高票當選！」許崑源遺孀林絲娛上台時，台下支持者高喊「加油！」林絲娛哽咽說，28年來大家對自己的先夫支持和相挺，也謝謝大家用寶貴的時間來關心許采蓁，「大家都沒有離開，給我們許多溫暖！謝謝大家這段時間對我們家人的關心。」

「支持采蓁就是給崑源最大的安慰！」林絲娛懇請民眾將過去對許崑源的支持，轉移到許采蓁身上，「她年輕有為，身上有許崑源的血，為了延續父親未完成的任務，勇敢站出來！」許采蓁的妹妹也感性致詞說，大家失去的是一位好議長，「但我們失去的是一家支柱」。許采蓁也潸然淚下。

高市議員參選人許采蓁競選總部成立大會韓市府團隊也陸續歸隊，前副市長李四川低調現身...
高市議員參選人許采蓁競選總部成立大會韓市府團隊也陸續歸隊，前副市長李四川低調現身相挺，前財政局長李樑堅、前新聞局長鄭照新等人皆是座上賓。（記者王慧瑛／攝影）
高市前議長許崑源女兒許采蓁競選總部成立大會人山人海，不少支持者殷殷期盼再次看到高...
高市前議長許崑源女兒許采蓁競選總部成立大會人山人海，不少支持者殷殷期盼再次看到高雄市前市長韓國瑜。（記者王慧瑛／攝影）
高市議員參選人許采蓁競選總部成立大會韓市府團隊也陸續歸隊，前副市長李四川低調現身...
高市議員參選人許采蓁競選總部成立大會韓市府團隊也陸續歸隊，前副市長李四川低調現身相挺，前財政局長李樑堅、前新聞局長鄭照新等人皆是座上賓。（記者王慧瑛／攝影）

民進黨 韓國瑜 趙少康

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