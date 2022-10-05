呼喊基本盤 「抗中牌」真能救阿中？

民進黨台北市長參選人陳時中 日前接受聯合報專訪，雖表示「抗中保台」未必是選戰主軸，但他砲打台北市長柯文哲 在共機擾台之際仍舉辦雙城論壇是「對流氓奉茶」，還說要舉辦雙城論壇的可能性愈來愈低，顯然仍大打「抗中牌」。

「對流氓奉茶」一說，昨遭柯文哲強力回批「叫小英把ECFA停掉、把100萬台商全部叫回來」。如果「奉茶」不行，豈可赴陸「資匪」？這記回馬槍，正凸顯綠營「抗中保台」的虛矯。

兩岸關係緊張是事實，但要完全堅壁清野或保留溝通管道，朝野都該拿出智慧解決。以美國眾議院議長裴洛西訪台引發中共 「圍台」軍演為例，本報系聯合報日前公布「兩岸關係年度大調查」顯示，多數民眾仍主張兩岸溝通管道不能因中共惡意而關閉；覺得兩岸目前非常需要和還算需要維持溝通管道者各占四成四及三成八，合計比率達八成三，只有一成二主張兩岸無溝通必要。進一步分析，民進黨支持者，也有七成三認為兩岸需維持溝通管道，僅二成二覺得沒必要。

然而，在選舉場子，綠營打慣了「抗中保台」的順風牌，近來包括副總統賴清德、行政院長蘇貞昌都大打「抗中牌」，甚至以烏克蘭總統澤倫斯基來比喻綠營參選人，形同把縣市長選戰對手打成俄羅斯總統普亭，也引發「不倫不類」的譏評。

事實上，當被外界質疑綠營又在大賣「芒果乾」（亡國感）之際，陳時中日前才說「打亡國感大可不必，也沒有所謂的亡國感」，如今卻又痛踩雙城論壇，把努力維繫兩岸僅存少數交流管道的人視為「對流氓奉茶」，無疑也是自亂選戰步伐。

唯一能解釋的，應是綠營自認「抗中牌」可鞏固基本盤，只要蔣萬安與黃珊珊不因棄保而使一方坐大，陳時中就可能憑藉綠色板塊突圍求勝。但各方經此表態之後，首都市長之戰，已成了是否續辦雙城論壇的「市民公投」；在經濟選民居多的台北市，「抗中牌」真能成為搶救「阿中」選情的白虎湯？