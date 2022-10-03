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蘇貞昌稱鏡電視上架「不必查」是亂剪接 藍白齊轟

台灣新聞組／台北3日電
針對是否關說鏡電視上架，行政院長蘇貞昌（中）日前在立院答詢時一句「不必去查」惹議；他2日受訪表示，他說不必去查的是「府院間的糾紛」，外界連結鏡電視案是亂剪接一通。（記者劉懿萱／攝影）
針對是否關說鏡電視上架，行政院長蘇貞昌（中）日前在立院答詢時一句「不必去查」惹議；他2日受訪表示，他說不必去查的是「府院間的糾紛」，外界連結鏡電視案是亂剪接一通。（記者劉懿萱／攝影）

民眾黨立委賴香伶9月30日立院質詢時關切府院施壓國家通訊傳播委員會（NCC）、放水鏡電視一事，行政院長蘇貞昌一句「不必去查」，引發軒然大波。昨天蘇揆受訪時說，他指不必去查的是「府院間的糾紛」，外界把說法連結鏡電視案，根本是亂剪接一通，這是由法院、執法機關去處理的法律問題，民眾與股東間的糾紛不應由政府來查。

本報系聯合報報導，對於蘇貞昌將外界把他的說法連結鏡電視案，根本是亂剪接一通。國民黨文傳會主委、立委洪孟楷表示，只要報導方向不如己意就說人家「亂剪接一通」，這種民進黨式的傲慢，國人真的已經受夠了。

洪孟楷表示，明明蘇貞昌前一天的受訪大家都聽得非常清楚，被媒體報導之後又再一次改口，怪東怪西就是不會怪自己；這件事情已經快一周，但行政院一反常態地沒有去報警要求抓假新聞，根本心虛，也跟過去咄咄逼人的蘇貞昌一點也不像，再次要求檢調主動分案調查。

民眾黨立委蔡壁如質疑，鏡電視申請執照過程的種種弊端疑問，蘇貞昌怎麼可以簡化成「民眾與股東之間的糾紛」？難道不是心中有鬼嗎？法務部已經受理她的檢舉並交給士林地檢署調查，靜待司法調查的結果。

蔡壁如說，目前蘇貞昌和總統府發言人的說法，全部都指向裴偉，說那是他個人在外言論，和府、院無關，但就算是裴偉的個人言論，為什麼一個「民間人士」可以拿著總統、行政院長的名號招搖撞騙，NCC為什麼要埋單？這樣就可以公然騙到一家電視台的執照嗎？府院要不要告這個政治騙子呢？

國民黨桃園市長參選人張善政昨天表示，鏡電視案不是蘇貞昌說了算，而是要看全國人民怎麼決定，「如果說厚臉皮執政可以有獎項，蘇貞昌絕對是首獎」。

國民黨台北市長參選人蔣萬安說，蘇貞昌早就有「騙神明」的紀錄，如今又護航鏡電視、放行高端疫苗，蘇貞昌竟是「下民易虐，上天『敢』欺」。

國民黨 高端疫苗 張善政

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