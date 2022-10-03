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北市是疫情開始？藍：賴清德為挽救陳時中選情語無倫次

記者劉宛琳／台北3日電
國民黨立院黨團3日上午舉行「新冠再起 流感來襲 蔡政府準備好了嗎？」記者會。（圖：國民黨團提供）
國民黨立院黨團3日上午舉行「新冠再起 流感來襲 蔡政府準備好了嗎？」記者會。（圖：國民黨團提供）

副總統賴清德前天為民進黨台北市長參選人陳時中站台時說，「台北市是疫情的開始」，引發譁然。國民黨立院黨團書記長李德維今天表示，賴清德為了挽救陳時中的選情，已經語無倫次了，「誰是當時的衛福部部長？誰是當時的中央流行疫情指揮官？當然是陳時中」。

李德維奉勸賴清德，不要為了陳時中的選情就隨便抹黑台北市，所有市民都無法接受。李還酸，從那天賴清德替陳時中站台，從陳時中的反應就可以看得出來他和賴清德之間的關係（陳未舉雙手被解讀反應冷淡）。在這個部分，他也不多說，這就是民進黨內部的問題。

國民黨團總召曾銘宗表示，作為現任的副總統，賴清德是醫師又有公衛背景，對整個台灣疫情的發生和防疫政策的擬定都有參與，防疫過程也有高度關注。賴在輔選陳時中時，刻意說疫情是從台北市開始的，到底是認知錯誤，還是沒有參與實際防疫的工作，還是因為選舉需要做故意的操作，曾銘宗呼籲賴清德出面講清楚、說明白。

國民黨副秘書長李彥秀表示，如果賴清德這麼說的話，那陳時中就沒有資格，也不應該有臉來選台北市長。要為疫情控制負最大責任的難道不是陳時中嗎？民進黨如果這麼認為的話，陳時中就應該下台道歉，為這1萬多人的死亡負責，「民進黨沒有半個人負責，今天還有臉說這樣的話？」

陳時中 賴清德 疫情

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