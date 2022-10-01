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張善政代發重陽紅包被查 藍怒告雙鄭也「頒電視」涉賄

記者鄭國樑、陳俊智、翁唯真、彭宣雅／桃園1日電
國民黨桃園市議員9月30日到桃園地檢署按鈴申告，指民進黨市長參選人鄭運鵬（左）與市長鄭文燦代頒獎品和摸彩，也涉賄選。（圖：詹江村提供）
國民黨桃園市議員9月30日到桃園地檢署按鈴申告，指民進黨市長參選人鄭運鵬（左）與市長鄭文燦代頒獎品和摸彩，也涉賄選。（圖：詹江村提供）

國民黨桃園市長參選人張善政上月25日參加民間社團重陽節活動時發紅包，遭疑違反選舉罷免法，桃園地檢署將分案調查，張善政澄清，僅受邀也未提供獎金。國民黨桃園市議員昨到地檢署按鈴申告，指民進黨參選人鄭運鵬和市長鄭文燦日前參加中秋晚會，也代頒價值7000元（台幣，下同，約220美元）電視，還拜票，呼籲檢調一視同仁偵辦。

桃園市議員舒翠玲說，活動主辦單位桃園市美麗人生發展協會由她創辦，已連九年舉辦活動，往年鄭文燦也有出席，但今年未現身，無論是里長頒發的500元獎金或張善政頒發的腳踏車，都是由協會或其他友善單位捐贈，相關爆料及指控張善政賄選都是抹黑、子虛烏有。

「蔡英文，你要來抓我，現在就來抓我。」張善政昨回嗆，民進黨從他參選以後，用了多少卑鄙手段抹黑、媒體打壓，非常非常不齒，真的讓桃園、台灣所有民眾失望透頂。他絕對會奮戰下去，決不退縮。

民眾黨桃園市長參選人賴香伶表示，鄭運鵬先前造勢，也傳出動員一輛8000元遊覽車，藍、綠雙方陣營都指控對方有賄選情事，選舉還是要勤政清廉，希望檢調不要「見綠就轉彎」。

張善政任職宏碁時主持的農委會委託研究計畫，遭疑涉侵權，農委會限期9月30日書面說明。農委會昨說，沒收到宏碁和張善政書面說明，僅「張善政競選辦公室」來文，宏碁要求延長期限至10月20日已允准。張說已填好申請表，要求農委會公開資料。

至於農委會主委陳吉仲在學者時的農委會研究計畫，也遭藍營指證侵權抄襲。農委會副主委陳駿季說，比對重複不代表一定是抄襲，而是要遵守來源出處的註明，陳吉仲已說明，「目前沒有（主動調查），要有具體事證才處理」。

對於陳吉仲也被質疑研究報告抄襲，張善政昨接受媒體人趙少康專訪時說，民進黨使用陳吉仲，他人品可能很有問題。張善政說，陳吉仲擔任教授時，2003年、2005年拿農委會案子，但是2005年抄2003年竟超過75%，這叫一魚兩吃。張善政說，他當年並沒拿錢，但陳吉仲有拿津貼，若不講清楚，會對人格造成損傷。

張善政 宏碁 民進黨

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