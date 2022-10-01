與學生真心話大冒險 張善政曝太太最近驚悚心情

真心話大冒險，學生選舉話題問不多，頻問張善政糗事、戀愛，還直播一鏡到底。(圖：張善政競辦提供)

桃園市長參選人張善政 昨晚前往楊梅區埔心牧場出席「青善露營Party - 青年夜話」，和大學生烤肉也玩起「真心話大冒險」，緊繃選情下難得的輕鬆。

張善政談起與太太張琦雅相識的過程，也提到他參選後，太太近期每天都過著「驚悚」的日子，因為對手抹黑攻勢不斷，讓她每天看新聞前，都不知道會看到什麼事情。

「青善露營Party - 青年夜話」由張善政青見發言團成員湯棋媛號召，13位學生到場，發言團另一名發言人曾主卿也透過YouTube線上直播，讓網友無時差參與。張善政到場時，現場同學正在烤肉，他二話不說，就拿起夾子幫大家烤雞翅，提到「很久沒烤了，以前在美國很常烤」。

眾人大快朵頤後，活動隨即進入最令人期待的節目—真心話大冒險，學生轉瓶子提問，張善政答。

被問到有無和小孩意見相左時，張善政表示，選舉的時候，太太小孩都反對，但最終，家人都只能承受並且犧牲。他還自爆，太太近日在Line群組寫了一篇短文，表示「善哥」被徵召後，對她這樣一個從來沒選舉過的人來說，「每天都過著驚悚的日子」。

張善政解釋，因為最近抹黑嚴重，太太每天看新聞前，都不知道會看到什麼事情，但她很樂觀的說，「還好我跟善哥有超過35年的感情，讓我有信心，善哥願意出來為桃園服務，非常好的事情」。

除了分享另一半面對自己被打壓、抹黑時的心理壓力，張善政也被問到，兩人相識的過程。他笑笑的說，當年回台灣教書時，另一半在牛頓雜誌當記者，兩人因為採訪相識，「第一眼覺得她蠻秀氣」，後來就約看電影，我記得是雙十節訪問也是第一次碰面，認識8個月就結婚。

由於在場的都是在學大學生或研究生，也有人問「20幾歲的時候，最困擾的事情？」張善政回應，自己20多歲的時候，對於未來陷入迷惘，「究竟這輩子要走哪條路，畢業後去工程界還是出國唸書？」後來，他決定出國唸書。

張善政鼓勵在場同學和國際接觸、甚至出國留學，先不論成績好不好，對人生是一個拓展視野的過程，半年、一年都很好。他也提到「桃園2030：未來從教育 開始」政見，當選上任後，會幫助一些大學和姐妹校加深合作，四年期間，有一兩年可以出國，另外也會舉辦國際教育冬令營、夏令營，透過市政府的協助，讓桃園的學生可以培養國際視野。