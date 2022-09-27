蔣萬安諷陳時中：有周玉蔻、高端2個好朋友

國民黨台北市長參選人蔣萬安。(記者余承翰／攝影)

節目主持人周玉蔻爆料前中姐張淑娟和蔣孝嚴緋聞，國民黨台北市長參選人蔣萬安說，選舉必須要有底線，不應牽連無辜，很難想像到今天的台灣竟然對一個人的安全、名譽、尊嚴，公然踐踏到這個地步。蔣萬安還諷刺民進黨台北市長參選人陳時中 有兩個好朋友，一個是胡亂攻擊人的周玉蔻，一個是打了會虧錢的高端疫苗 。

本報系聯合報報導，蔣萬安批評，現在的台灣「邪佞當道，妖魔橫行，濫傷無辜，毫無羞恥」，重申會盡所有的力量勝選，證明邪不勝正。

台北市長柯文哲 則表示，潑出去的水收不回來，「水能載舟、也能覆舟」，有時候用這個人造謠打擊你的敵人，不過有一天她反過開始牽拖你就甩不掉，「用名嘴網軍治國，遲早會遭報應。」柯另批周玉蔻，「你先跟人家造謠、把人家抹黑，再跟人家道歉，問題就解決了嗎？」

另據台北中國時報報導，周玉蔻無論在電視、廣播、臉書發文，皆不避諱支持陳時中，她昨天在臉書大字寫下「我愛阿中」，還附上愛心圖，陳時中受訪表示，不會把對他友善的人說成背後靈，沒有必要切割，「這沒有算是示愛，而是相互尊重的一個表現」；但對周在節目的言論不多做評論，張淑娟事件讓法律澄清相關事情也好。

蔣萬安也酸，陳時中有兩個好朋友，一個是周玉蔻、一個是高端，一個會胡亂攻擊人，一個打了會虧錢；而陳時中對高端疫苗與周玉蔻仍百般護航，「千錯萬錯都是別人的錯，他們永遠不會錯。」

柯文哲痛批，「周玉蔻現象」是台灣社會特有情況，陳時中很難切割周玉蔻，就像吸毒犯，要戒已來不及，尤其胡亂抹黑爆料後，即便事後道歉也無法解決問題。