我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美巡邏艇在白令海遇上中國巡洋艦 發現中俄編隊

解放軍秀肌肉 殲15戰機「飛越」美驅逐艦上空畫面曝光

蔣萬安諷陳時中：有周玉蔻、高端2個好朋友

台灣新聞組╱台北27日電
國民黨台北市長參選人蔣萬安。(記者余承翰／攝影)
國民黨台北市長參選人蔣萬安。(記者余承翰／攝影)

節目主持人周玉蔻爆料前中姐張淑娟和蔣孝嚴緋聞，國民黨台北市長參選人蔣萬安說，選舉必須要有底線，不應牽連無辜，很難想像到今天的台灣竟然對一個人的安全、名譽、尊嚴，公然踐踏到這個地步。蔣萬安還諷刺民進黨台北市長參選人陳時中有兩個好朋友，一個是胡亂攻擊人的周玉蔻，一個是打了會虧錢的高端疫苗

本報系聯合報報導，蔣萬安批評，現在的台灣「邪佞當道，妖魔橫行，濫傷無辜，毫無羞恥」，重申會盡所有的力量勝選，證明邪不勝正。

台北市長柯文哲則表示，潑出去的水收不回來，「水能載舟、也能覆舟」，有時候用這個人造謠打擊你的敵人，不過有一天她反過開始牽拖你就甩不掉，「用名嘴網軍治國，遲早會遭報應。」柯另批周玉蔻，「你先跟人家造謠、把人家抹黑，再跟人家道歉，問題就解決了嗎？」

另據台北中國時報報導，周玉蔻無論在電視、廣播、臉書發文，皆不避諱支持陳時中，她昨天在臉書大字寫下「我愛阿中」，還附上愛心圖，陳時中受訪表示，不會把對他友善的人說成背後靈，沒有必要切割，「這沒有算是示愛，而是相互尊重的一個表現」；但對周在節目的言論不多做評論，張淑娟事件讓法律澄清相關事情也好。

蔣萬安也酸，陳時中有兩個好朋友，一個是周玉蔻、一個是高端，一個會胡亂攻擊人，一個打了會虧錢；而陳時中對高端疫苗與周玉蔻仍百般護航，「千錯萬錯都是別人的錯，他們永遠不會錯。」

柯文哲痛批，「周玉蔻現象」是台灣社會特有情況，陳時中很難切割周玉蔻，就像吸毒犯，要戒已來不及，尤其胡亂抹黑爆料後，即便事後道歉也無法解決問題。

陳時中 高端疫苗 柯文哲

上一則

陳時中被諷「時指緊蔻」 綠營憂衝擊選情

下一則

退不了 進不來 中小學老師持續老化

延伸閱讀

批周玉蔻二度傷害 王鴻薇揭：張淑娟聽到她聲音就會哭

批周玉蔻二度傷害 王鴻薇揭：張淑娟聽到她聲音就會哭
報銷疫苗浪費12億 高端5億占最多 藍告發陳時中涉瀆職

報銷疫苗浪費12億 高端5億占最多 藍告發陳時中涉瀆職
新聞評論／打高端須自費篩檢 陳時中沒一句抱歉

新聞評論／打高端須自費篩檢 陳時中沒一句抱歉
張淑娟被扯緋聞提告周玉蔻 馬英九：周應被媒體界開除

張淑娟被扯緋聞提告周玉蔻 馬英九：周應被媒體界開除

熱門新聞

愈來愈多台灣民眾感受到兩岸軍事關係處於緊張狀態，高達53%民眾不滿意蔡英文總統處理兩岸關係的表現。圖為蔡英文（左二）今年3月視導新制教召14天訓練。（本報系資料照片）

本報系民調：蔡英文兩岸政策 台民眾不滿意逾半

2022-09-19 20:40
張淑娟聲明。圖／台北市議員王鴻薇辦公室提供

蔣孝嚴昔日緋聞女主角張淑娟發聲 近日將對周玉蔻提告

2022-09-23 11:42
指揮中心指揮官王必勝透露，最快今天會公布邊境0+7規畫，預計10月中旬以前上路。(記者黃仲明／攝影)

台灣邊境要開了「0+7」檢疫新制 最晚10月15日上路

2022-09-21 20:58
台灣入境檢疫鬆綁，擬於10月13日調整邊境政策為「0＋7」。圖為桃園機場入境旅客排隊搭乘防疫計程車。（本報資料照片）

台邊境檢疫鬆綁 10月13日入境0+7可住一般旅館

2022-09-24 02:30
中華民國駐美代表蕭美琴（右二）與副代表鄭榮俊（左二）19日出席華樂日間保健中心開幕剪綵儀式。華盛頓記者張文馨／攝影

北京犯台美願捍衛 蕭美琴：聽到拜登總統心裡話

2022-09-19 17:02
「0加7」入境防疫即將上路，屆時返台人數勢必劇增，入境唾液PCR擬改為快篩，以縮短機場等候時間。圖為外籍移工入境桃園機場後，排隊等待PCR唾液採檢。(記者黃仲明／攝影)

台開放邊境再等等 政院：估10月13日實施0+7

2022-09-22 02:30

超人氣

更多 >
全美這5家「貴婦超市」 真的沒有人在看價格

全美這5家「貴婦超市」 真的沒有人在看價格
理財專家：退休族應該避免的8項投資錯誤

理財專家：退休族應該避免的8項投資錯誤
向習近平頭像潑墨女之父 傳全身傷慘死於監獄

向習近平頭像潑墨女之父 傳全身傷慘死於監獄
iPhone14跌幅驚人 中國黃牛倒下 賠本賣還遭反向收割

iPhone14跌幅驚人 中國黃牛倒下 賠本賣還遭反向收割
解放軍秀肌肉 殲15戰機「飛越」美驅逐艦上空畫面曝光

解放軍秀肌肉 殲15戰機「飛越」美驅逐艦上空畫面曝光