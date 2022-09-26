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民進黨人士憂北三都全滅 2022成閣揆保衛戰

記者丘采薇／台北26日電
選戰即將進入倒數60天，藍綠大咖25日在台南隔空較勁。副總統賴清德（圖中）25日回到台南，全力拉抬台南市長黃偉哲選情。（圖：總統府提供）
選戰即將進入倒數60天，藍綠大咖25日在台南隔空較勁。副總統賴清德（圖中）25日回到台南，全力拉抬台南市長黃偉哲選情。（圖：總統府提供）

行政院長蘇貞昌昨天啟動輔選，第一站到雲林為民進黨縣長參選人劉建國站台，蘇個人宣傳政績使用的招牌「撞球桿」也再度出籠。根據規畫，蘇將於選戰倒數兩個月走遍全台，最後回防北部；民進黨人士指出，北三都成敗恐牽動內閣改組，今年選戰被視為「閣揆保衛戰」。

選戰倒數，民進黨執政的基隆、桃園、新竹市選情緊繃，黨內有人擔心可能「全滅」。黨政人士指出，若民進黨北三都保不住，蘇貞昌將面臨極大的內閣總辭壓力。

蘇貞昌在2019年上台後，至今已是蔡英文總統任期內，在位最久的閣揆。黨政人士說，雖然這次縣市長參選人並沒有蘇系人馬，但若民進黨的選情崩盤，某種程度代表選民對蘇內閣的不信任投票，檢討聲可能排山倒海而來。

黨政人士說，民進黨在2018年地方選舉慘敗後，時任行政院長賴清德隨即請辭，並堅持離任；時任立委李俊俋曾喊出「中生代接班」，但當時蔡英文總統反而找回蘇貞昌穩定軍心。四年過去，蘇揆屹立不搖，尤其面對去年底四大公投，蘇堅持不由行政院提對案，仍催出「四個不同意」結果，穩定蘇內閣地位。這次蘇揆啟動輔選，也將複製公投模式「拚政績」，但在整體選情不佳的情況下，黨政人士認為，只要民進黨「少輸」，蘇揆仍能穩坐閣揆寶座。

目前基隆、桃園及新竹市陷入苦戰，民進黨人士說，主因這三個執政縣市基本盤鬆動，而現任首長的執政優勢，明顯沒有辦法完全轉移到下一個人身上。

選舉幹部坦言，所謂的藍綠基本盤，界線已經很模糊，例如基隆市，民進黨執政八年，但立委蔡適應宣布參選後，民調卻沒有大幅領先，民眾反應不熱。反而國民黨提名的基隆市長參選人謝國樑，民調一直處在高點，與蔡適應一開始就呈現五五波，到現在互有領先，帶給民進黨非常大的壓力。

選舉幹部說，桃園、新竹都因新竹市前市長林智堅論文案影響，在選戰一開始就籠罩烏雲，目前論文案效應退散，但參選人仍處落後，最近桃園選情漸熱，「比論文案剛發生的時候好很多」。

民進黨 民調 蔡英文

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