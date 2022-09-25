我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

熱帶風暴伊安逼近 德桑提斯頒布全州緊急狀態令

分析：中加大軍事恫嚇 台成國際議題 美更不能退縮

戰周玉蔻 連勝文：這位大嬸曾參與重大不倫事件

記者楊正海／台北25日電
國民黨副主席連勝文24日參加國民黨台北市長參選人蔣萬安松山後援會成立大會受訪。（記者楊正海／攝影）
國民黨副主席連勝文24日參加國民黨台北市長參選人蔣萬安松山後援會成立大會受訪。（記者楊正海／攝影）

媒體人周玉蔻追打國民黨台北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴過去的緋聞，對此，國民黨副主席連勝文24日參加國民黨台北市長參選人蔣萬安松山後援會成立大會受訪時諷稱，記得小時候看新聞，這位大嬸自己就曾經是台灣近代史上一個重大不倫事件的參與者，如果她真的是要博聲量，討論她自己的事就好了，何必去傷害別人。

連勝文說，他個人對長輩的傳聞一點興趣都沒有，他覺得受害者絕對要出來維護自己的權益，這一定要做，面對這種惡霸，只能用最強硬的方法回擊，才能給社會做一個示範，他以過來人的身分，也會願意幫助任何受害者。

至於民進黨台北市長參選人陳時中和周玉蔻的關係？連勝文說，陳時中基本上是沒有能力的人，以這次防疫，台灣真正的感染數字可能是1000多萬人，甚至1500多萬人，防疫徹底失敗，陳時中沒能力，之所以能夠出來選台北市長，主要是靠兩位大嬸，「一位姓蔡、一位姓周」，一個大嬸沒有良心，一個沒有是非。

連勝文表示，兩隻老虎，加上陳時中，沒有良心的、沒有能力又沒有是非，會搞垮台北市，所以大家要小心，不要讓這3個害死大家，這個是非常糟糕的事。

對於陳時中想要切割周玉蔻，連勝文說，從過去兩年當中，衛福部所有重大的訊息，幾乎都是大嬸先知道，然後出來幫衛福部講。陳時中沒有什麼能力，所以心虛，找一個大嬸出來，前前後後跟大嬸一起登台演出甚至騙人，十幾次都有了，這個時候再去切割嗎，陳致中就是靠這兩位大嬸，蔡姓、周姓大嬸才有辦法出來選台北市長。

連勝文也談到，大嬸和他父親很多的官司 ，一一敗訴，她不只派其他名嘴來，也派了其他大家常提到的人來關說 ，但正義的彰顯一定要堅持到底，才能讓壞人得到應有的報應，現在司法可能也比較慢一點，所以很多事情等澄清之後選舉就結束了，這點是非常遺憾的事。

陳時中 連勝文 國民黨

上一則

新聞評論／乞美保護 加速台海走向戰爭

下一則

陳時中切割周玉蔻 柯文哲：現在「戒毒」來不及了

延伸閱讀

周玉蔻扯蔣孝嚴緋聞 遭批下流 張淑娟被捲入：將提告

周玉蔻扯蔣孝嚴緋聞 遭批下流 張淑娟被捲入：將提告
新聞評論／慈濟不打誑語 蔡英文和陳時中呢？

新聞評論／慈濟不打誑語 蔡英文和陳時中呢？
柯文哲：支持陳時中 就是支持周玉蔻

柯文哲：支持陳時中 就是支持周玉蔻
校園蔣中正銅像 陳時中：依促轉溝通移除

校園蔣中正銅像 陳時中：依促轉溝通移除

熱門新聞

花蓮大地震，警消到場搶救，下午4時前已緊急救出3人。（圖／警方提供）

台灣918大震威力有如8顆原子彈 花蓮受困4人救出

2022-09-18 09:44
愈來愈多台灣民眾感受到兩岸軍事關係處於緊張狀態，高達53%民眾不滿意蔡英文總統處理兩岸關係的表現。圖為蔡英文（左二）今年3月視導新制教召14天訓練。（本報系資料照片）

本報系民調：蔡英文兩岸政策 台民眾不滿意逾半

2022-09-19 20:40
張淑娟聲明。圖／台北市議員王鴻薇辦公室提供

蔣孝嚴昔日緋聞女主角張淑娟發聲 近日將對周玉蔻提告

2022-09-23 11:42
台灣東部發生芮氏規模6.8地震，花蓮玉里鎮的高寮大橋斷裂，有3人跌落，所幸都獲救。記者季相儒╱攝影

圖輯／918台東大震 攝影記者現場直擊

2022-09-18 10:27
指揮中心指揮官王必勝透露，最快今天會公布邊境0+7規畫，預計10月中旬以前上路。(記者黃仲明／攝影)

台灣邊境要開了「0+7」檢疫新制 最晚10月15日上路

2022-09-21 20:58
台東今晚發生苪氏規模6.4地震，鹿野鄉永安村住家櫃子掉落，一片狼籍。圖／讀者提供

台東強震 民家中電視櫃突倒下 回憶驚悚全程

2022-09-17 11:14

超人氣

更多 >
哈利最畏懼的王室成員竟是親姪子喬治 原因是...

哈利最畏懼的王室成員竟是親姪子喬治 原因是...
三鐵美女穿高衩緊身服比賽太露骨？裁判：服裝合規定

三鐵美女穿高衩緊身服比賽太露骨？裁判：服裝合規定
美西房市急凍 西雅圖交易跌34% 最快冷卻20城加州占6個

美西房市急凍 西雅圖交易跌34% 最快冷卻20城加州占6個
被俄軍俘虜後身體「變形」 獲釋烏軍前後照片差異驚人

被俄軍俘虜後身體「變形」 獲釋烏軍前後照片差異驚人
歐洲人備戰寒冬 中國「取暖神器」熱銷 1個月出口129萬條

歐洲人備戰寒冬 中國「取暖神器」熱銷 1個月出口129萬條