戰周玉蔻 連勝文：這位大嬸曾參與重大不倫事件

國民黨副主席連勝文24日參加國民黨台北市長參選人蔣萬安松山後援會成立大會受訪。（記者楊正海／攝影）

媒體人周玉蔻追打國民黨 台北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴過去的緋聞，對此，國民黨副主席連勝文 24日參加國民黨台北市長參選人蔣萬安松山後援會成立大會受訪時諷稱，記得小時候看新聞，這位大嬸自己就曾經是台灣近代史上一個重大不倫事件的參與者，如果她真的是要博聲量，討論她自己的事就好了，何必去傷害別人。

連勝文說，他個人對長輩的傳聞一點興趣都沒有，他覺得受害者絕對要出來維護自己的權益，這一定要做，面對這種惡霸，只能用最強硬的方法回擊，才能給社會做一個示範，他以過來人的身分，也會願意幫助任何受害者。

至於民進黨台北市長參選人陳時中 和周玉蔻的關係？連勝文說，陳時中基本上是沒有能力的人，以這次防疫，台灣真正的感染數字可能是1000多萬人，甚至1500多萬人，防疫徹底失敗，陳時中沒能力，之所以能夠出來選台北市長，主要是靠兩位大嬸，「一位姓蔡、一位姓周」，一個大嬸沒有良心，一個沒有是非。

連勝文表示，兩隻老虎，加上陳時中，沒有良心的、沒有能力又沒有是非，會搞垮台北市，所以大家要小心，不要讓這3個害死大家，這個是非常糟糕的事。

對於陳時中想要切割周玉蔻，連勝文說，從過去兩年當中，衛福部所有重大的訊息，幾乎都是大嬸先知道，然後出來幫衛福部講。陳時中沒有什麼能力，所以心虛，找一個大嬸出來，前前後後跟大嬸一起登台演出甚至騙人，十幾次都有了，這個時候再去切割嗎，陳致中就是靠這兩位大嬸，蔡姓、周姓大嬸才有辦法出來選台北市長。

連勝文也談到，大嬸和他父親很多的官司 ，一一敗訴，她不只派其他名嘴來，也派了其他大家常提到的人來關說 ，但正義的彰顯一定要堅持到底，才能讓壞人得到應有的報應，現在司法可能也比較慢一點，所以很多事情等澄清之後選舉就結束了，這點是非常遺憾的事。