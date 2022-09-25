要贏超過29萬票 侯友宜抱病固樁 力甩林佳龍

新北市長侯友宜（左五）20日傍晚因腸胃不適，緊急到醫院打點滴後，晚間仍趕去出席不公開的宗教團體感恩餐會，國民黨前秘書長、三重先嗇宮董事長李乾龍（左四）也出席。(圖：民眾提供)

民進黨 近期猛攻恩恩案、學歷和縣市長滿意度，據悉新北市長侯友宜 看似冷處理，但仍有「危機意識」，積極固樁，日前傳出到醫院打點滴後，還趕赴參加宗教領袖的不公開餐會，近侯人士說，積極固樁的訊號是，如果年底大選開出的票數，沒有贏超過前次的29萬多票，等於在總統路上的前哨戰失去銳氣，不利2024年布局。

據悉，侯20日傍晚因腸胃不適，罕見取消市政行程，緊急到醫院打點滴後，晚間仍私下趕去出席不公開的宗教團體感恩餐會，餐會在永和比漾廣場七樓舉辦，聚集新北宮廟主委，就連國民黨 前秘書長、三重先嗇宮董事長李乾龍也出席，現場約300多人。

侯當時在台上說，他不是跟別人比，是跟自己拚，也不會批評對手，他是跟自己選。台下支持者則有默契地僅高喊「加油」，雖未喊「凍蒜」，但仍頗具選舉造勢意味。

近侯人士表示，侯藉由餐會看固樁情形如何，也代表他對年底選戰仍很重視，不是一心遙想總統大選，才會在就醫後還是堅持前往非公開餐會，現階段表明態度，是很重要的基礎，若連這點都沒做好，反而可能在起跑點就先被林佳龍拔得頭籌。

近侯人士認為，雖然謹慎以對可贏得年底的縣市長選舉，但真正的挑戰才要隨之而來，如果最後開出來的票數，沒有贏超過前次的29萬多票，也可說在總統路上的前哨戰，已先失去銳氣。

新北市道教會理事長謝榮壽表示，侯友宜對宗教團體很好，不管他們提出哪些問題，只要不違背侯自己原則，就會想辦法處理，宗教界支持會做事的人，大家就是成立後援會，用行動來支持侯友宜。

不過，藍營地方人士認為，這場感恩餐會好不容易聚集這些宗教界領袖，卻只有吃一場單純的餐會，未發市政或選辦的公開行程，「豈不是很可惜？」