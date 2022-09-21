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新聞評論／鏡電視綠燈開到天際 蘇貞昌罵錯陳耀祥了

聯合新聞網「重磅快評」
頻道商移頻申請惹議，藍營要求NCC明訂授權費及收視率機制，否則不排除杯葛預算，要求NCC主委陳耀祥下台。圖為行政院長蘇貞昌（右）與陳耀祥（左）之前到立院備詢說明。（本報資料照片）
頻道商移頻申請惹議，藍營要求NCC明訂授權費及收視率機制，否則不排除杯葛預算，要求NCC主委陳耀祥下台。圖為行政院長蘇貞昌（右）與陳耀祥（左）之前到立院備詢說明。（本報資料照片）

總統前年驚傳駭客入侵總統府電腦取得多件文件，其中一封郵件提到NCC的人事，繪聲繪影指行政院長蘇貞昌不滿意主委陳耀祥處理台數科新聞台，認為陳不太會處理事情，還找來訓話，要求解決問題；如果郵件內容為真，從最近NCC處理TVBS移頻及鏡電視進駐55台一事，蘇貞昌應該好好自省，並嘉獎陳耀祥一番，畢竟這兩年來陳的進步實在太驚人了。  

蘇貞昌愛罵人，眾所皆知，他特別愛罵獨立機關NCC主委，更是獨樹一格。2019年新北、金門、彰化、台南4席立委補選，民進黨驚險保住兩席，選前台南的「文旦之亂」讓綠營捏把冷汗，蘇貞昌在選後怒批NCC「誰都管不到它，它也什麼都不管」，讓假消息四處亂竄，要好好檢討，當時NCC主委詹婷怡因此下台。　

陳耀祥上台後，蘇貞昌依然習性不改，前年總統府遭駭，其中一份郵件深刻描述蘇貞昌對ＮＣＣ這個獨立機關及其主委的態度，郵件內容指行政院政委黃致達稱，蘇貞昌之前以陳耀祥擔任主委為思考，請陳提出 NCC委員名單。後來發生台數科新聞台事件，蘇認為陳不太會處理事情，也找他來訓話，要求解決問題，但並沒有想要換人。後面還括號說明這可能是因為蘇也只認識陳耀祥，訓話後也認為陳會聽話。

行政院長找獨立機關的主委來訓話，還要主委要聽話，實在是民主國家的一大笑話，但此事除了總統府深夜發布聲明指稱文件經過變造，內容臆測拼貼非屬事實，及當事人之一陳耀祥事後否認外，行政院及黃致達反而保持沉默，綠營並運作把整起事件導向國安的問題，認為已達「影響力作戰」層次，但事件真相反而不了了之。

不過，從最近TVBS移頻到鏡電視進駐55台事件來看，陳耀祥顯然已非昔日的吳下阿蒙。因授權費談不攏，有線電視系統商TBC、大豐向NCC提出申請，欲將55台的TVBS移至第158、149頻道，原先55台則由風波不斷的鏡新聞取代，整個過程銜接得縫無接軌，在NCC的護航之下，即使鏡電視一個月換4次董事長，補件次數達30次，綠燈依然開到天際。      

從移頻事件，可以看出陳耀祥不僅會聽話，而且能耐過人，撤中天新聞台之後，接續巧妙搭橋讓黨政關係好的鏡新聞進駐黃金55台，媒體綠化工程即使浩繁，但在陳耀祥一手主導下依然能循序漸進，蘇貞昌如果有自省能力，應該再把陳耀祥叫來好好嘉獎一番，畢竟當初看錯人也罵錯人，這時要還陳一個公道才是。   

民進黨 駭客

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